Un nouvel écosystème découvert sous la glace de l'Antarctique

Venus à l'origine étudier les effets du réchauffement climatique sur la banquise, des chercheurs néo-zélandais ont découvert tout un écosystème. Il se cache sous la glace, au sein d'un réseau d'eau douce.

Jusqu'ici protégé par 500 mètres de glace, un nouvel écosystème marin vient d'être découvert en Antarctique. En forant à des centaines de kilomètres du bord de la plate-forme de Ross, plus grande barrière de glace du continent, des scientifiques néo-zélandais ont trouvé des arthropodes, de petits crustacés marins.

Selon les informations du Guardian, les chercheurs à l'origine de cette découverte sont issus des universités de Wellington, Auckland et Otago, mais aussi de l'Institut national de l'eau et de l'atmosphère (Niwa). A l'origine, ils s'intéressaient au réseau de lacs et de rivières d'eau douce caché sous les calottes glaciaires de l'Antarctique.

Underneath Antarctica’s vast ice sheets there’s a network of rivers and lakes. Researchers have surveyed one directly for the first time, to assess their role in rising oceans.@WellingtonUni's Huw Horgan + @niwa_nz's @wavygk explain.https://t.co/43fhkLCglS

