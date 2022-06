Astronomie : comment observer le grand alignement planétaire les 24 et 25 juin ?

L'événement est rare et pour cause, il ne se reproduira pas avant des décennies. Un grand alignement planétaire, réunissant six planètes plus la Lune dans le ciel, sera visible en France très tôt à l'aube entre le 22 et le 26 juin, avec un point d'orgue le 24 juin.

C'est une observation si rare qu'elle n'est quasiment visible qu'une seule fois dans une vie. Un grand alignement planétaire pourra être admiré à l'œil nu depuis la France du 22 au 26 juin. Six planètes (Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et Uranus) viendront s'aligner et pourront presque tracer une ligne droite vers 5h du matin, le vendredi 24 et samedi 25 juin, avec notre sattelite naturel la Lune en invitée spéciale. Les plus chanceux qui seront munis d'un télescope pourront même porter leur regard vers Neptune et Pluton, la planète naine.

Baptisées par les astronomes et les astrophysiciens «grand parade planétaire», l'événement c'était produit avec autant de planètes pour la dernière fois en 1984, et il vous faurdra attendre 2040 pour voir un spectacle approchant, et même l'an 2124 pour apprécier la même parade que le spectacle qui sera à observer à l'aube.

une grande parade planétaire à l'œil nu

Il faudra donc se lever tôt pour observer cet alignement historique. La bonne nouvelle est que s'il fait beau entre 4h30 et 5h du matin autour de chez vous, vous pouvez regarder cette parade à l'œil nu. «Il faudra vous orienter vers l'est devant un espace dégagé. Attendez que vos yeux s'habituent à l'obscurité pendant environ 20 minutes [et ne regardez pas l'écran de votre mobile pour patienter]. Vous distinguerez alors les planètes, qui ne scintillent pas, au contraire des étoiles. Vous repérerez Mercure qui sera alors très basse sur l'horizon Est, puis Vénus vers la droite, viendra la Lune, notre satellite, Mars, Jupiter, plus loin Saturne...», explique pour CNEWS l'astrophysicien Nicolas Laporte, professeur à l'université de Cambridge.

Ne manquez pas la grande balade des planètes de cette fin juin !





Dès maintenant, vous pouvez observer l'alignement planétaire, avec un point d'orgue les 24 et 25 juin !



Tous nos conseils icihttps://t.co/YFxiw0whP4 pic.twitter.com/r2CaPfIH0K — Ciel & Espace (@cieletespace) June 14, 2022

Un conseil si vous avez la possiblité d'emprunter des jumelles, le spectacle n'en sera que plus grandiose pour admirer cet alignement planétaire de plus près. Vous pourrez même voir Uranus, qui s'insérera entre Vénus et la Lune. Tandis que les proprétaires d'un télescope pourront aller jusqu'à observer Neptune et même la naine Pluton.

Le prochain rendez-vous avec les étoiles se fera début août et plus spécifiquement dans la nuit du 10 au 11 août avec les traditionnelles «pluies d'étoiles filantes», les perséïdes, qui permettront d'observer jusqu'à 100 petits astéroïdes brûler par heure à l'approche de notre terre.