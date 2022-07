Mathématiques : le Français Hugo Duminil-Copin remporte la médaille Fields

Quatre mathématiciens ont remporté ce 5 juillet la médaille Fields, plus haute distinction dans cette discipline et équivalent d'un prix Nobel. Parmi eux, le Français Hugo Duminil-Copin, âgé de 36 ans.

Le bosse des maths. Le Français Hugo Duminil-Copin a reçu ce mardi 5 juillet la prestigieuse médaille Fields, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Helsinki en Finlande. Depuis sa création en 1936, la récompense, considérée comme le Nobel des mathématiques, est remise par l'Union mathématique internationale. Tous les quatre ans, elle vient récompenser quatre mathématiciens maximum, tous âgés de moins de 40 ans.

Outre Hugo Duminil-Copin, la médaille Fields a également été attribuée à l'Américain June Huh, au Britannique James Maynard et à l'Ukrainienne Maryna Viazovska, deuxième femme de l'Histoire à recevoir cette distinction.

Hugo Duminil-Copin a été récompensé pour avoir résolu plusieurs «problèmes de longue date dans la théorie probabiliste des transitions de phase» ce qui a permis d'ouvrir «plusieurs nouvelles directions de recherche», selon le jury. Le mathématicien, professeur à l'Institut des Hautes Etudes Scientifiques (Essonne) et à l'Université de Genève (Suisse), consacre ses travaux à la physique statistique.

Maryna Viazovska a reçu la médaille Fields pour avoir résolu un problème géométrique vieux de plusieurs siècles, baptisé «problème d'empilement compact» ou «problème du marchand d'oranges». James Maynard a été distingué pour «ses contributions à la théorie analytique des nombres» et June Huh, pour avoir «transformé» le domaine de la géométrie combinatoire.

La France, deuxième nation la plus récompensée

Avec 12 médailles à ce jour, la France est la deuxième nation la plus récompensée, selon un décompte établi par le journal Le Monde. Le total est porté à 14 médailles si l'on ajoute le Russe Maxim Kontsevitch, naturalisé Français après sa distinction, et Alexandre Grothendieck, apatride mais formé en France et naturalisé Français après sa distinction.

L'Hexagone se trouve ainsi derrière les Etats-Unis (15 médailles, dont un lauréat naturalisé après sa distinction), mais devant la Russie (9 médailles) et le Royaume-Uni (7 médailles).

Un palmarès qui réjouit le gouvernement. Emmanuel Macron a félicité Hugo Duminil-Copin sur Twitter, saluant «la vitalité et l'excellence de l'Ecole française des mathématiques». Pourtant, le niveau des Français inquiète. En 2019, les élèves de CM1 ont obtenu 485 points lors de l'enquête TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), qui mesure leurs compétences dans cette discipline. Leur score se situe en-dessous de la moyenne internationale (529 points) et de la moyenne européenne (527 points).

Félicitations à Hugo Duminil-Copin qui reçoit le plus prestigieux prix en mathématiques : la médaille Fields ! Saluant ses travaux sur les probabilités et la physique statistique, cette distinction montre la vitalité et l'excellence de notre École française des mathématiques. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 5, 2022

Pour ne rien arranger, la réforme du lycée a sorti les mathématiques du tronc commun de Première et de Terminale. Elles sont devenues un enseignement de spécialité, libres d'être choisies ou non par les élèves. Face aux critiques, le gouvernement a fait marche arrière en juin. Les mathématiques ont été réintégrées au tronc commun de Première, sous forme d'option. Les élèves qui le souhaitent pourront donc les pratiquer en plus de leurs enseignements de spécialité dès la rentrée.