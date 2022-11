Espace : tout savoir sur Sophie Adenot, première spationaute française depuis Claudie Haigneré

La spationaute française Sophie Adenot a été retenue ce mercredi dans la nouvelle promotion des astronautes de l'Agence spatiale européenne (ESA), plus de 20 ans après Claudie Haigneré.

Elle rejoint Thomas Pesquet. Ce mercredi, la Française Sophie Adenot a été retenue dans la nouvelle promotion des astronautes de l'Agence Spatiale Européenne (ESA).

Elle devient ainsi la deuxième spationaute française, plus de 20 ans après Claudie Haigneré.

Joining the ESA class of 2022 astronauts is Sophie Adenot, from France, as a career astronaut. #ESAastro2022



