Espace : vie extraterrestre, exploration de lunes glacées... quels sont les enjeux de la mission Juice ?

C'est la prochaine grande mission spatiale. Cette année, Airbus, l'ESA et le Cnes vont lancer la sonde Juice. Son objectif ? Explorer les différentes lunes glacées de la planète géante Jupiter et rechercher des traces de vie. Une mission sans précédent pour la science, présentée ce vendredi 20 janvier.

J.U.I.C.E. Cinq lettres pour JUpiter ICy Moon Explorer. Et c'est, sans contestation, la grande mission spatiale de 2023. La sonde Juice doit être présentée officiellement ce vendredi 20 janvier par Airbus, l'ESA et le Cnes. Elle devrait s'envoler pour Jupiter, la géante gazeuse, pour un voyage d'environ 629 millions de kilomètres depuis notre Terre. Surtout, elle s'intéressera aux trois lunes glacées du système jovien pour trouver, peut-être, des traces de vie.

Car les satellites Europa, Ganymède et Callisto sont supposés abriter des océans internes. Les chercheurs espèrent que Juice aidera à répondre à ces questions existentielles : «Quelles sont les conditions qui entourent la formation des planètes et l’émergence de la vie, et comment fonctionne le Système solaire ?», annonce ainsi l'ESA, l'agence spatiale européenne.

Jupiter, qui fait environ 11 fois la taille de notre planète bleue, et ses 84 satellites naturels - dont quatre principaux - est un véritable «mini-système solaire» à lui tout seul. La géante sera donc étudiée par la sonde Juice, qui s'intéressera d'abord à son atmosphère et à sa magnétosphère, avant de se tourner vers les trois lunes glacées, la 4e, Io, étant quant à elle un astre de feu et de volcans.

Que pourrait-on trouver sur Europe, Ganymède et Callisto ?

Dès lors, c'est l'exploration d'Europe, Ganymède et Callisto qui devrait passionner les spécialistes. Europe (3.120 km de diamètre) sera scruté avec attention, car sa surface glacée recouverte d'immenses icebergs pourrait couvrir tout un océan. D'autant que le télescope spatial Hubble a déjà observé des rejets sous forme de geysers de vapeur d'eau. Signe pontentiel d'une eau à l'état liquide.

Ganymède est, quant à lui, le plus gros satellite du système solaire. On parle ici d'un astre de 5.200 km de diamètre, plus gros que la planète Mercure (4.880 km), et qui possède son propre champ magnétique. Mais c'est aussi sa croûte de glace qui attise les passions des scientifiques qui soupçonnent la présence d'eau salée.

Enfin, Callisto, lui aussi énorme (4.820 km de diamètre), est considéré comme un astre sans activité. Là encore, la présence de glace en grande quantité est certifiée par les astronomes qui souhaitent tout de même demander à Juice quelques précieux relevés.

Vous l'aurez compris, l'eau - nécessaire à la vie - est présente en abondance sur ces trois lunes. Juice pourrait donc trouver de précieux indices quand à cette présence, et potentiellement des traces de micro-organismes, espère-t-on.

Quel est le calendrier de la mission Juice ?

Si 2023 est aussi crucial, c'est que le calendrier de Juice doit être respecté, d'autant que les premiers plans prévoyaient un départ en 2022. Mais pour atteindre Jupiter, il faudra faire preuve de patience. Tout d'abord la sonde Juice partira de Kourou en Guyane dans le courant du mois d'avril. La fenêtre de tir est comprise entre le 5 et le 30 de ce mois. La sonde sera envoyée dans l'espace par une fusée Ariane 5.

© NASA/JPL/DLR

Juice se mettra ensuite dans une trajectoire qui lui permettra de prendre de la vitesse autour de notre planète, puis de s'en éloigner avant de revenir vers elle, afin de profiter de la gravité terrestre pour se propulser dans l'espace à vitesse grand V. C'est seulement en janvier 2029 que cette sonde l'élancera vraiment pour son voyage vers Jupiter. L'ESA souligne que l'arrivée aux abords de Jupiter et ses lunes se fera en juillet 2031. De là et jusqu'en septembre 2035, Juice parcourera le système jovien en transmettant des données inédites et à haute valeur scientifique. Et peut-être les premières preuves d'une vie extraterrestre ?