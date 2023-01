Espace : une comète attendue depuis 50.000 ans visible à l'oeil nu ce week-end

La comète C/2022 E3 (ZTF) devrait être visible à l'oeil nu ce week-end. Elle ne s'était pas approchée aussi près la Terre depuis l'époque de l'homme de Néandertal, il y a 50.000 ans.

Les amateurs d'astronomie guetteront le passage de C/T2022 E3 (ZTF). Cette comète, attendue depuis plus de 50.000 ans, devrait être visible à l'oeil nu le week-end du 21 et 22 janvier. Cette nuit-là, elle sera à environ 42 millions de kilomètres de la Terre.

Cet objet céleste a été découvert en mars 2022 grâce au programme de relevé systématique d’objets transitoires Zwicky Transient Facility (ZTF), utilisant le télescope Samuel-Oschin de l’observatoire Palomar, en Californie.

Astronomers discovered Comet C/2022 E3 (ZTF) in early March. Its coma & tails are visible through a telescope and it's set to reach closest point to Sun & Earth in Jan & Feb 2021. Could be visible to naked eye in dark skies! #NASA #Comet #SpaceExploration pic.twitter.com/lvsLwtB840

