Espace : l'équipage de la mission Crew-5 de retour sur Terre après 5 mois sur l'ISS

L'équipage de la mission Crew-5 est arrivé sur Terre sans encombre, samedi, après avoir passé cinq mois en orbite, sur l'ISS.

Après cinq mois la tête dans les étoiles, l'équipage de la mission Crew-5 a de nouveau les pieds sur Terre. Envoyés sur la Station spatiale internationale (ISS) en octobre dernier, pour le compte de la NASA, les quatre astronautes ont amerri samedi dans le golfe du Mexique, peu après 21h locales (02h00 GMT).

Le Japonais Koichi Wakata, la Russe Anna Kikina et les Américains Nicole Mann et Josh Cassada étaient à bord de la capsule «Endurance», récupérée au large de la côte ouest de la Floride.

Splashdown!#Crew5 is back on Earth, completing a science mission of nearly six months on the @Space_Station. Their @SpaceX Dragon Endurance spacecraft touched down at 9:02pm ET (0202 UTC March 12) near Tampa off the coast of Florida. pic.twitter.com/nLMC0hbKY4

— NASA (@NASA) March 12, 2023