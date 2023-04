Cheveux : voici pourquoi ils deviennent gris avec l’âge, selon la science

Des scientifiques américains pensent avoir découvert pourquoi les cheveux grisonnent avec l’âge. Il s’agirait de cellules qui n’arrivent plus à se déplacer durant leur croissance, ce qui ne permettrait plus de maintenir la couleur des cheveux.

Bientôt la fin des cheveux poivre et sel ? Depuis plusieurs années, des scientifiques se penchent sur la question des cheveux gris, sans résultats probants. Mais selon une récente étude américaine, des chercheurs auraient enfin compris le mécanisme du grisonnement des cheveux, ce qui permettrait de développer un traitement pour arrêter le processus dans le futur, a rapporté le Guardian.

Selon cette étude de l’Université de médecine de New York, des travaux réalisés sur des cellules-souches de souris ont démontré qu’avec l’âge, elles ne parviennent plus à se déplacer durant leur croissance, ce qui ne permet plus de maintenir la couleur des cheveux.

«Les nouveaux mécanismes soulèvent la possibilité que le même positionnement fixe des cellules-souches mélanocytaires puisse exister chez l’homme», a précisé Qi Sun, le chercheur principal de l’étude menée par la faculté de médecine de New-York, dans la revue Nature.

Prévenir ou inverser le processus

Toujours selon l’étude, le fait de comprendre l’origine de la dépigmentation des cheveux avec l’âge permettrait donc de trouver un traitement pour inverser ou arrêter le processus. Hommes et femmes pourraient ainsi garder leur couleur de cheveux originelle tout au long de leur vie.

«Si tel est le cas, il présente une voie potentielle pour inverser ou prévenir le grisonnement des cheveux humains en aidant les cellules bloquées à se déplacer à nouveau entre les compartiments du follicule pileux en développement», a précisé le chercheur.

Par ailleurs, ces travaux sur les mélanocytes «pourraient également aider à comprendre et à traiter certains cancers et autres conditions médicales», a indiqué la British Association of Dermatologists (BAD) auprès de la BBC.