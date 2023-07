Tesla : Elon Musk accusé d’avoir falsifié l’autonomie de ses voitures

Le responsable de Tesla, Elon Musk, aurait menti à ses clients en demandant à ses employés de surestimer l'autonomie de ses véhicules.

L'affaire de trop ? Le patron de Tesla, Elon Musk, aurait eu l’idée de trafiquer le compteur de l'un de ses véhicules, afin que l'autonomie affichée soit plus élevée. Il s'agirait du «Model 3» du constructeur automobile de voitures électriques, selon Reuters.

L'agence de presse affirme en effet que l’autonomie de cette gamme serait moins importante (environ 50%) que les 506 km annoncé par la marque. Un employé, interrogé par Reuters, a d'ailleurs confirmé que les programmateurs auraient truqué le logiciel d’estimation de l’autonomie des voitures, à la demande du milliardaire sud-africain.

UNE ÉQUIPE chargée de dissimuler les plaintes

Ce dernier aurait même, selon le salarié, chargé une équipe pour contenir les plaintes des clients, qui étaient de plus en plus nombreuses. Cette équipe aurait réalisé des diagnostiques et aurait eu comme rôle de rassurer les propriétaires de leur véhicule.

Plus de 2.000 dossiers auraient été traités concernant cette anomalie.

Le milliardaire est déjà coutumier du fait, puisqu'en janvier dernier, sa marque avait écopé d'une amende de 2,2 millions de dollars par le gouvernement sud-coréen pour publicité mensongère.