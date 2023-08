Météo : le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré

Selon une estimation de Copernicus, la température moyenne observée dans le monde sur le mois de juillet a battu de 0,33°C la précédente marque qui datait de juillet 2019.

Un record qui fait froid dans le dos. Juillet 2023 a largement battu le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, avec 0,33°C de plus que le mois qui détenait jusqu'à présent ce titre (juillet 2019), a annoncé mardi le service européen Copernicus.

Le mois dernier, marqué par des canicules et des incendies à travers le monde, a aussi connu une température de l'air de 0,72°C plus chaude que la moyenne récente (1991-2020) pour les seuls mois de juillet. Sur les sept premiers mois de l'année, 2023 se classe pour l'instant comme la troisième année la plus chaude jamais enregistrée.

«Pas aussi chaud depuis les 120.000 dernières années»

«Il n'a pas fait aussi chaud, sur la base de données issues de l'observation et de la paléoclimatologie, depuis les 120.000 dernières années», a relevé lors d'une conférence de presse Samantha Burgess, directrice adjointe du service européen Copernicus sur le changement climatique (C3S).

Les données de Copernicus remontent aux années 1940 mais les scientifiques sont en effet capables de décrire assez précisément le climat du passé même lointain.

Les océans témoignent également de cette évolution inquiétante, avec des températures de surface anormalement élevées depuis avril et des niveaux inédits en juillet. Un record absolu a été ainsi atteint le 30 juillet avec 20,96°C et pour l'ensemble du mois, la température de surface a été 0,51°C au-dessus de la moyenne (1991-2020).

«2023 est pour l'instant la troisième année la plus chaude avec 0,43°C au-dessus de la moyenne récente» et «une température moyenne mondiale en juillet 1,5°C au-dessus des niveaux pré-industriels», souligne également Samantha Burgess.