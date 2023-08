Météo : voici les régions qui seront concernées par le pic de chaleur cette semaine

Cette semaine, les températures automnales vont laisser place aux températures de saison. Un pic de chaleur est notamment attendu ce mercredi.

L’été est de retour. Après une première semaine d’août assez fraîche, des températures plus hautes sont prévues dès ce mardi. Voici les régions concernées.

De l’air particulièrement chaud va remonter depuis le nord de l’Afrique, accompagné d’un temps sec et ensoleillé, ce qui explique la hausse des températures.

L'automne se terminera mardi avec l'évacuation de l'air polaire hors de nos frontières et l'arrivée d'une masse d'air tropicale venue d'Afrique. Le sud de la France connaîtra un pic de très forte chaleur mercredi et jeudi avec des températures maximales autour de 35 à 38°C. pic.twitter.com/8hvjLNmqya — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 6, 2023

L’ensemble du territoire sera concerné. Selon les prévisions de Météo France, le seuil de forte chaleur, fixé à 30 °C, sera atteint dès mardi au sud de la Garonne et du Languedoc à la Provence.

Dans les régions centrales, les températures seront agréables avec une moyenne de 25 °C.

Un pic de chaleur dès mercredi

Les températures les plus hautes sont attendues pour mercredi. Elles pourraient dépasser de 10 °C les normales de saison, dans le Sud-Ouest notamment.

La #chaleur revient et va s'installer durablement, mais sans excès à l'échelle de la France. En revanche, un pic de très fortes chaleurs se produira mercredi, avec, selon certains modèles, des températures de 35°C à 38°C possibles. La moitié nord restera plus raisonnable. pic.twitter.com/S0SVdTvztV — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 7, 2023

Ainsi, aux heures les plus chaudes, les Charentes, l’Aquitaine et l’ouest de l’Occitanie risquent d’atteindre des températures comprises entre 34 et 40 °C.

Dans les Landes et le Pays basque, les habitants devront se préparer à des pointes de 41 ou 42 °C.

Plus généralement, les températures avoisineront les 30 °C sur le reste du territoire, notamment dans le Val de Loire. Elles seront légèrement plus fraîches au niveau des côtes la Manche et du Grand-Est.

Des températures plus générales en fin de semaine

En seconde partie de semaine, il ne devrait plus y avoir de gros écarts de températures entre les différentes régions.

Le mercure s’approchera des 30 °C en région parisienne, dans les Hauts-de-France et dans l’est de la France.

Les valeurs seront ainsi plus raisonnables notamment au nord-ouest où les températures seront comprises entre 20 et 26 °C ce week-end.

Malgré une hausse du mercure fulgurante, les températures de cette semaine ne devraient pas battre de records.