Nuit des étoiles 2023 : cinq constellations à repérer facilement

La nouvelle édition de la Nuit des étoiles se déroule du vendredi 11 au dimanche 13 août. Voici 5 constellations qu’on pourra facilement reconnaître dans le ciel.

C’est un spectacle splendide et gratuit. Cette année encore, la Nuit des étoiles invite les curieux à regarder au-dessus de leur tête pour contempler le spectacle céleste. L’Association Française d’Astronomie, qui organise l’événement, a listé cinq constellations qu’on pourra reconnaître sans trop de difficulté lors de ces nuits exceptionnelles, du 11 au 13 août.

Cassiopée

La première est sans aucun doute Cassiopée. Portant le nom d’une reine réputée vaniteuse, il s’agit d’une constellation facilement reconnaissable dans l’hémisphère nord. Elle est circumpolaire, c’est-à-dire qu’elle est visible toute l’année. Sa forme en «W» laisse peu de place à l’erreur. Elle se trouve au nord-est de la Grande Ourse.

La Grande Ourse

Voilà une autre constellation qu’on ne peut pas rater. Avec sa forme de casserole, la Grande Ourse est généralement celle que tout le monde connaît. Elle aussi est circumpolaire. Sept étoiles lumineuses la composent.

Le Bouvier

Avec sa forme de cerf-volant, le Bouvier est l’une des constellations principales de l’hémisphère nord. Pour la voir, il faut simplement repérer l’étoile Arcturus qui se trouve non loin du «manche» de la casserole de la Grande ourse. D’ailleurs Arcturus signifie «gardien de la grande ourse» en grec. Cette étoile a aussi la particularité de dégager une lumière rougeâtre.

Où se rendre pour profiter des Nuits des étoiles à Paris?



Rejoignez-nous pour une soirée d’observation mémorable dans les parcs et squares suivants :



le 11 août, Parc Montsouris 14ème



le 12 août au Jardin Fertile à Montrouge



le 13 août, Square Louise Michel, 18ème pic.twitter.com/XG2OmTZxC2 — Association française d'astronomie (@afastronomie) August 3, 2023

Pégase

La constellation de Pégase est la septième plus grande de l’hémisphère nord. Pour la reconnaître, il faut retrouver son grand carré. Pour cela, il faut partir de Cassiopée et déplacer son regard vers l’est. Le carré, qui est plus un losange, ne comporte aucune étoile lumineuse à l’intérieur. Il représente le corps du cheval ailée. Aux extrémités on retrouve sa tête et sa queue.

La Petite Ourse

La petite sœur de la Grande Ourse est aussi facile à identifier. Elle ressemble à une casserole. Mais c’est surtout son étoile principale, particulièrement brillante, qui la distingue. Il s’agit de l’étoile polaire. Pour trouver cette dernière, il faut suivre la droite que composent les deux étoiles du côté droit de la casserole de la Grande Ourse puis remonter au nord. Pratiquement alignée, se trouve l’étoile polaire.