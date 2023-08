Nuit des étoiles 2023 : date, heure, observation… Tout ce qu’il faut savoir sur la pluie d’étoiles filantes des Perséides

La nouvelle édition de la Nuit des étoiles doit avoir lieu du vendredi 11 au lundi 13 août. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cet événement à ne pas rater.

Comme chaque année, le mois d’août se prête particulièrement à l’observation des phénomènes celestes. C’est pour cette raison que l’événement la Nuit des étoiles s’y déroule. Cette année, la 33e édition aura lieu du 11 au 13 août. Des clubs de passionnés bénévoles tenteront partout en France de faire partager leur passion. Mais on peut tout simplement en profiter en s’installant dans son jardin.

Les lumières à bannir

Pour profiter au maximum de la Nuit des étoiles, il faut un peu s’équiper. Une chaise longue fera l’affaire pour éviter de se tordre le coup en scrutant le ciel. Une petite laine sera aussi utile pour éviter d’avoir froid. Les plus curieux pourront s’armer de jumelles pour tenter de s'approcher un peu plus près des étoiles. Les plus chanceux auront quant à eux un télescope.

Ce week-end les conditions sont optimales. La lune nouvelle est attendue le 17 août, elle sera donc invisible à l'approche de cette date et ne gênera nullement l’observation des étoiles. Car c’est la lumière qui peut gâcher le spectacle.

Il faut donc se trouver un coin dégagé, sans arbre mais aussi sans éclairage extérieurs. L’œil doit en effet s’habituer à l’obscurité pour percevoir distinctement les étoiles. On dit qu’il faut en général une vingtaine de minute pour que la pupille se dilate et s’habitue à voir dans le noir.

Le programme de veillées est disponible ! L’Association Française d’Astronomie met à disposition un programme de veillées à suivre que vous soyez équipé ou non Lien des veillées : https://t.co/3hnmUqqrwj pic.twitter.com/w4QDLHSv7e — Association française d'astronomie (@afastronomie) August 5, 2023

L’Association Française d’Astronomie, qui organise chaque année l’événement, propose sur son site deux programmes pour une veillée enrichissante. Altaïr, Antares, Acturus… A partir de 22h, il sera possible d’aperçevoir les premières étoiles visibles. Fort de leur présence, on pourra s’attaquer dans la foulée à tenter de reconnaître les constellations faciles à trouver, comme la Grande ourse ou encore Cassiopée.

A partir de minuit, Jupiter et ses satellites se dévoileront peu à peu. Et toute la nuit on pourra assister au spéctable magique d’une pluie d’étoiles filantes appelées les Perséides, un nuage de poussières laissé par la comète Swift-Tuttle. Les retardataires pourront d’ailleurs les contempler jusqu’au 24 aout.

Bien entendu ces heures peuvent varier en fonction du lieu où l’on se trouve. Il ajouter 25 min si vous êtes à l’Ouest ou en retranchez 25 si vous êtes à l’Est.