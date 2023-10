Voici comment les premiers humains ont quitté l'Afrique il y a 84.000 ans, selon une étude

Selon une étude réalisée par les scientifiques de l’université de Southampton, au Royaume-Uni, et de Shantou, en Chine, les premiers humains à avoir quitté l’Afrique auraient suivi les cours d’eau traversant la Jordanie et non la mer Rouge comme pensé précédemment.

Une migration à l’aide des cours d’eau de la Jordanie ? Les scientifiques de l’université de Southampton, au Royaume-Uni, et de Shantou, en Chine, ont réalisé une étude conjointe indiquant que les premiers humains qui ont quitté l’Afrique il y a près de 84.000 ans seraient passés par la Jordanie, et non pas la mer Rouge.

Ces chercheurs, qui ont effectué des travaux de recherche dans la vallée du rift du Jourdain, ont découvert des outils enfouis dans les sédiments de rivières aujourd’hui asséchées. En utilisant des techniques de datation par luminescence, ils les ont fait remonter à environ 84.000 ans.

En contradiction avec une théorie précédente

Pourtant, de précédentes études réalisées laissaient songer que les premiers humains à avoir quitté l’Afrique étaient passés par la mer Rouge en profitant d’un niveau bas de la mer à hauteur de la corne de l’Afrique. Avec la découverte de ces outils, cette théorie semble donc erronée et privilégierait un passage par le nord, en direction de la Jordanie.

«Les preuves que nous venons de publier constituent une pièce maîtresse du puzzle qui montre que les humains ont migré en empruntant une route septentrionale, utilisant de petites zones humides comme bases tout en chassant une faune abondante dans les prairies plus sèches», a déclaré Paul Carling, professeur de géomorphologie à l'université de Southampton et co-auteur de l’étude publiée dans la revue «Science Advances».

L'eau, facteur important lors du déplacement des populations

«Bien que des études antérieures aient recherché de grands lacs comme points d'eau potentiels, les petites zones humides ont en fait joué un rôle très important en tant qu'étapes de la migration», a-t-il également ajouté.

Mahmoud Abbas, auteur principal de l'étude, a ajouté que «le Levant a servi de corridor bien arrosé aux hommes modernes qui se sont dispersés hors d'Afrique au cours du dernier interglaciaire».

«Nous venons de démontrer que c'est le cas dans la zone de la vallée du rift de Jordanie. Plutôt qu'un désert sec, la savane aurait fourni les ressources indispensables à la survie de l'homme pendant son voyage hors d'Afrique, vers l'Asie du Sud-Ouest et au-delà», a-t-il ajouté.