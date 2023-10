Poussière noire trouvée sur un échantillon d’astéroïde : la Nasa s'apprête à révéler les secrets de son «trésor» extraterrestre ce mercredi

Ce mercredi 11 octobre, la Nasa tiendra une conférence de presse durant laquelle elle dévoilera le contenu de l’échantillon d’astéroïde récolté par la mission Osiris-Rex en 2020. Un véritable trésor pour les scientifiques.

Une révélation attendue par les férus d’espace. La Nasa va tenir une conférence de presse ce mercredi 11 octobre afin de révéler et «dévoiler l’échantillon» récupéré par la mission Osiris-Rex sur l’astéroïde Bennu.

La capsule de la mission Osiris-Rex, qui a décollé en 2016 et atterri le dimanche 25 septembre sur Terre, a récolté plusieurs morceaux d’astéroïde. Selon la Nasa, près de 250 grammes de matière ont été récoltés sur l’astéroïde Bennu, soit le plus gros échantillon d'astéroïde jamais collecté.

#OSIRISREx, our first asteroid sample return mission, is back on Earth. Astronaut Frank Rubio completes his record-setting spaceflight, and our Artemis II crew is making prelaunch progress.





— NASA (@NASA) September 30, 2023