Tesla Cybertruck : vitesse, prix, livraison, autonomie... tout savoir sur ce pick-up du futur présenté ce jeudi

Le Cybertruck de Tesla a été officiellement lancé ce jeudi 30 novembre par l'entreprise du milliardaire Elon Musk. Un lancement qui était grandement attendu par les amateurs d'automobiles.

C’est l’une des voitures les plus attendues de l’année 2023. Après des années de conception et des mois de retard, le Cybertruck de Tesla a été officiellement lancé ce jeudi 30 novembre au cours d’un événement spécial à la «Gigafactory» située à Austin, au Texas.

Dévoilé sous la forme d’un prototype pour la première fois en 2019 et initialement annoncé pour 2021, le véhicule utilitaire de Tesla a connu de légères modifications entre temps, mais adopte toujours un style singulier : alors que les différents modèles du constructeur étaient dotés de lignes épurées, la carrosserie du Cybertruck, faite pour résister aux chocs, est constituée de surfaces plates en acier inoxydable laminé, délimitées par des arêtes.

Une carrosserie qui semble capable de résister aux balles, comme l'a montré Elon Musk dans une vidéo dévoilée lors de l'événement Cybertruck.

Doors are bulletproof to .45” & 9mm

pic.twitter.com/alTYkDcsIz — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2023

Un mastodonte tout terrain et rapide

Le pick-up électrique bénéficie également de plusieurs caractéristiques utilitaires, comme une benne longue de 1,98m pouvant transporter jusqu’à 1.590 kg de charge, ou encore de six sièges dotés d’un espace de rangement supplémentaire sous les sièges arrière.

©Tesla

Au niveau de la motorisation, le nouveau véhicule de Tesla est équipé d’un à trois moteurs en fonction du modèle choisi, avec une autonomie variant entre 400 à 800 km. Des moteurs qui font la différence chez ce véhicule tout terrain électrique : un seul moteur permet de passer de 0 à 97 km/h en 6,5 secondes, tandis que le modèle équipé d’un triple moteur n’a besoin que de 2,9 secondes pour réaliser la même performance.

Un point sur lequel Tesla a grandement appuyé durant la diffusion d'une vidéo où le Cybertruck remporte un duel de vitesse face à une Porsche 911... tout en tractant ce même véhicule de son côté.

Feat of Strength 3: Cyberbeast (0-60 in 2.6s) pic.twitter.com/q0cK9zb21D — Tesla (@Tesla) November 30, 2023

Seulement 10 exemplaires livrés à sa sortie

Grandement mis en avant par Elon Musk et Tesla, le Cybertruck a bénéficié d’un grand intérêt de la part des amateurs de l’automobile électrique, à tel point que plus de 2 millions de précommandes, avec un dépôt de 100 dollars, auraient été effectuées, avec des prix d’achat compris entre 39.900 et 69.900 dollars.

Toutefois, dans une note de Tesla, l'entreprise a indiqué que l'inflation, l'ampleur du projet ou encore les répercussions de la pandémie de Covid-19 ont conduit cette dernière à revoir ses tarifs à la hausse.

Lors de la présentation, Elon Musk a annoncé que le modèle de base du Cybertruck coûtera 60.990 dollars, tandis que les deux modèles supérieurs seront vendus à 79.990 et 99.990 euros. Des tarifs beaucoup plus importants que ceux appliqués par les concurrents du SUV électrique.

©Tesla

Seulement 10 exemplaires du Cybertruck ont été livrés à l’occasion de l’événement. Les autres commandes ne seront pas livrées avant 2024, lorsque la fabrication en volume commencera.

Et gare à ceux qui tenteraient de faire de la plus-value sur l’achat du SUV : la compagnie automobile a récemment mis à jour l’accord de commande du Cybertruck en y indiquant que l’acheteur accepte «de ne pas vendre ou tenter de vendre le véhicule dans la première année suivant sa date de livraison», à moins d’avoir une autorisation exceptionnelle de Tesla.