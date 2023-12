Pleine Lune : voici pourquoi vous dormez moins, selon une étude

Le soir de pleine Lune, il est plus difficile de s'endormir. Le sommeil serait en effet «synchronisé» avec les phases de la Lune, selon des chercheurs. Et voici pourquoi.

Nombreux sont ceux qui indiquent avoir du mal à dormir avant et pendant les soirs de pleine Lune. Parmi les mythes et les légendes, des chercheurs ont voulu établir une réponse scientifique à ce phénomène. Leurs conclusions : le sommeil est synchronisé avec les phases de la Lune.

Une étude publiée dans la revue Science Advances a évalué le sommeil de 98 habitants de la communauté de Qom, en Argentine, pendant trois ans. Certains d'entre eux avaient accès à l'électricité, d'autres non.

Et leurs conclusions sont surprenantes, puisque les sujets étudiés ont dormi en moyenne 46 à 58 minutes de moins par nuit au cours des 3 à 5 jours qui précédaient la pleine Lune, et ce «y compris lorsque le ciel était nuageux».

Le sommeil «synchronisé» avec la Lune

Plus étonnant encore, les chercheurs ont mené les mêmes observations auprès de 464 étudiants de la ville de Seattle, aux Etats-Unis, avec des résultats similaires, ceux alors que les sujets étudiés avaient tous l'électricité.

«Ces résultats suggèrent fortement que le sommeil humain est synchronisé avec les phases de la Lune, et ce quelque soit le contexte socio-culturel et le niveau d'urbanisation», concluent les chercheurs.

un trop plein de lumière

Les chercheurs ont essayé de comprendre d'où venait ce phénomène et ont établi plusieurs hypothèses. «Nos données semblent montrer que les humains, dans des environnements variés, sont plus actifs et dorment moins à cause de la lumière de la Lune», expliquent les chercheurs.

Mais cette théorie est insuffisante car la lumière de la Lune est bien plus faible que la lumière artificielle dont nous sommes constamment exposés.

des forces gravitationnelles

Autre hypothèse avancée, l'impact de la pleine Lune sur notre sommeil pourrait être lié à la gravité. La lune agit comme un puissant aimant sur la Terre, visible à l'oeil nu par les marées.

Le corps humain, étant composé essentiellement d'eau, serait sensible au changement de gravitation. Cela explique pourquoi le nombre d'accouchements est plus élevé les jours de pleine Lune, et que l'on dorme moins bien.

Il est aussi prouvé que la Lune jouerait un rôle sur notre taux de mélatonine, une hormone naturelle que l'on produit en fin de journée pour favoriser le sommeil. Le taux se réduit les nuits de pleine Lune, il est donc plus difficile de s'endormir. Aucune explication de ce phénomène n'est, à ce jour, apportée.

Pour toutes ces raisons, «il est difficile de concevoir que le fait que la synchronisation entre le sommeil et les cycles de la Lune que nous démontrons ici soit du seul fait de la chance», concluent les chercheurs.