Nasa : l'agence américaine va envoyer une sonde pour étudier l'astéroïde qui devrait frôler la Terre en 2029

En 2029, l’astéroïde Apophis croisera le chemin de la Terre à seulement 32.000 kilomètres de distance. Une opportunité pour la Nasa qui compte bien l’étudier grâce à la sonde spatiale OSIRIS-APEX.

L’annonce de son passage avait suscité de vives inquiétudes, désormais, il fascine. L’astéroïde Apophis, nommé ainsi en référence au démon égyptien matérialisé en serpent, passera à seulement 32.000 kilomètres de la Terre, le 13 avril 2029.

Les scientifiques de la Nasa y ont vu une belle occasion pour la recherche et la compréhension de l’univers. L’agence spatiale compte réutiliser la sonde OSIRIS-REX, renommée OSIRIX-APEX, qui avait étudié l’astéroïde Bennu en septembre dernier, en l’envoyant à nouveau dans l’espace à la rencontre d’Apophis.

Apophis avait été découvert le 19 juin 2004 par les astronomes Roy Tucker, David Tholen et Fabrizio Bernardi. Avec ses 340 mètres de large, il avait immédiatement été identifié comme l’un des astéroïdes les plus dangereux, pouvant potentiellement entrer en collision avec la Terre et inquiétait fortement les civils comme les scientifiques.

Une campagne d’observation radar menée en mars 2021 avait cependant démontré qu’Apophis ne risquait en aucun cas de toucher la planète bleue pendant au moins un siècle, comme l’a confirmé le chercheur Davide Farnocchia à la Nasa. Si tout danger est désormais écarté, les scientifiques se sont accordés sur le caractère exceptionnel du passage de l’astéroïde en 2029.

En effet, ce phénomène, avec un astéroïde de la circonférence d’Apophis, est extrêment rare. En envoyant OSIRIX-APEX à sa rencontre, la Nasa espère obtenir des images et surtout analyser sa composition chimique.

La mission menée par OSIRIS-APEX visera à étudier les changements physiques apportés par l’astéroïde, résultant de son passage à seulement 32.000 kilomètres de la Terre. En effet, l’objectif ne sera pas de dévier sa trajectoire, ni de le détruire.

New name, new game!





Following its seven-year journey to bring Earth a sample of asteroid Bennu, the former #OSIRISREx spacecraft is already well on its way to study another asteroid, Apophis, with its new alias OSIRIS-APEx.





Read more about the mission >> https://t.co/vBImTLT3ll pic.twitter.com/OPZNBqF0mS

— NASA Marshall (@NASA_Marshall) December 26, 2023