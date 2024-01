« J0613+52 » : ce que l’on sait de cette galaxie découverte par erreur

Une étrange galaxie a été découverte par hasard par une astronome américaine. Selon ses déclarations, elle ne disposerait d’aucune étoile apparente.

C’est une découverte qui a de quoi surprendre la communauté scientifique. Une nouvelle galaxie a été présentée au cours d’une conférence de presse, lors de la réunion annuelle de l’American Astronomy Society, et s’est démarquée par une caractéristique tout à fait inhabituelle.

En effet, une galaxie est définie par un ensemble d’étoiles qui permet sa formation. Cependant, celle-ci, baptisée J0613+52, n’en dispose pas. Une observation étonnante et d’autant plus improbable qu'elle a été détectée à la suite d’une erreur.

«Le but était de déterminer les masses gazeuses et dynamiques de ces galaxies ultra-diffuses», a expliqué Karen O’Neil, directrice de la Green Bank Observatory, l’observatoire qui a travaillé sur cette découverte. Le therme «ultra-diffus» correspond aux galaxies très étendues et dont la densité est extrêmement basse.

While surveying hydrogen (HI) gas in Low Surface Brightness (LSB) galaxies an astronomer made an unusual discovery – potentially the faintest galaxy found to date!





