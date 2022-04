Alignement des planètes : comment observer Vénus et Jupiter, plus proches que jamais ce week-end

Ce dimanche 1er mai, il sera possible d’observer les deux planètes, Vénus et Jupiter, très proches l'une de l'autre. Un phénomène aussi beau que rare.

Dans la nuit de samedi 30 avril à dimanche 1er mai, et plus particulièrement à 5 heures 30, il sera possible d’observer la réunion céleste entre Jupiter et Vénus. Étant les deux planètes les plus brillantes de la constellation, elles demeurent donc les plus visibles, et elles seront en conjonction à cet horaire là.

Parfaitement visibles à l’œil nu, elles seront séparées de seulement 0,2°. Afin de les apercevoir, seule une paire de jumelles sera nécessaire. En plus de Vénus et Jupiter, les plus connaisseurs pourront également apercevoir des satellites galiléens tels que Ganymède, Europe ainsi que Callisto.

Un phénomène qui n’arrive qu’une seule fois par an

Ce phénomène reste rare puisqu’il ne se produit généralement qu’une seule fois chaque année. Cette conjonction qui a lieu ce week-end est d’autant plus impressionnante car Vénus et Jupiter seront plus proches que jamais.

En août 2016, les deux planètes étaient visibles encore plus proches l'une de l'autre. Mais il était alors beaucoup plus difficile d’observer le phénomène, du fait de leur proximité avec l'axe du soleil, empêchant une observation sans appareils de pointe.