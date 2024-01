Vieilles étoiles qui fument : ce que l’on sait de ce mystère de la Voie Lactée

Les astronomes ont découvert un nouveau genre étoiles géantes rouges dans la voie lactée. En fin de vie, ces étoiles dégagent d’importantes «fumées».

Un nouveau genre d’étoiles surnommées «les vieilles fumeuses», au cœur de la Voie Lactée, a été découvert. Ces étoiles ont une fin de vie étrange d'après the News Scientist. Elles gonflent en formant d’énormes nuages avant de mourir remettant en question ce qu’on croyait sur la génération des étoiles.

Philip Lucas de l’Université de du Hertfordshire au Royaume-Uni et ses collègues ont observé le centre de notre galaxie à l'aide du télescope et ont repéré ce phénomène étrange.

un phénomène inconnu

Ces étoiles géantes rouges ont pour habitude d’expulser de la matière dans l’univers mais ces «vieilles fumeuses» agissent différemment. «Ces vieilles géantes rouges n'émettent aucune pulsation, elles restent simplement là comme d'habitude, puis s'éteignent soudainement pendant six mois, voire plusieurs années», a expliqué Philip Lucas.

Leur luminosité apparente diminue de 40 à 100 fois, au point d’être quasiment indétectables par les télescopes. «C'est presque totalement inconnu».

Mais ces étoiles semblent libérer d'importants panaches de poussière et de gaz, ce qui pourrait empêcher la lumière d'atteindre la Terre. Cette fumée, qui prendrait plusieurs mois voire des années à se dissiper, pourrait expliquer la disparition temporaire des planètes.

génération d'étoiles

«La matière éjectée par les vieilles étoiles joue un rôle clé dans le cycle de vie des éléments, en aidant à former de nouvelles générations d’étoiles et de planètes. En l'occurrence, la matière émise et dispersée par les vieilles fumeuses devrait enrichir le milieu interstellaire, dans lequel naissent de nouvelles étoiles», a expliqué Philip Lucas.

Cette nouvelle manière par laquelle les étoiles géantes terminent leur vie reste mystérieuse pour les scientifiques.