Mars : quels sont les critères à remplir pour participer à la mission de simulation de la Nasa ?

Le second volet d'un programme de la NASA va être lancé en 2025 et nécessite le recrutement de quatre volontaires, qui devront répondre à certains critères. Cette mission aura pour but de répliquer les conditions de vie sur Mars, dans l'optique d'y envoyer un premier équipage vers 2030.

La NASA a les yeux rivés sur Mars. C'est pourquoi elle entame la seconde phase de son programme Chapea (Crew health and performance exploration analog), qui signifie «Exploration analogique de la santé et des performances de l'équipage». Son but premier est donc, comme son nom l'indique, d'évaluer et développer les besoins des équipages qui seront envoyés sur Mars à l'horizon 2030.

Quelques critères doivent évidemment être remplis pour pouvoir participer au programme, dont les sélections se clôturent le 2 avril prochain. Premièrement, il faut être un citoyen américain ou être un résident permanent des États-Unis. Il faut ensuite que les candidats soient âgés entre 30 et 55 ans, ne soient pas fumeurs, soient en bonne condition physique et sanitaire, et parlent couramment anglais pour éviter tout problème de communication avec les futurs autres participants.

Être ingénieur diplômé ou pilote

Il est également nécessaire d'avoir un diplôme d'ingénieur, dans le domaine des sciences physiques, mathématiques, biologiques ou informatiques et assez d'expériences professionnelles. Il est aussi possible de faire partie de la mission pour les pilotes qui comptent au moins 1.000 heures de vols à leur actif.

Lorsqu'elles auront été sélectionnées, les quatre personnes vivront dans un habitat de 157 m² baptisé «Mars Dune Alpha». Celui-ci se veut être une simulation des réelles conditions de vie sur la planète rouge, «y compris les limitations de ressources, les pannes d'équipement, les retards de communication et d'autres facteurs de stress environnementaux».

«Désir de vivre d'uniques et gratifiantes aventures»

Les sélectionnés devront donc gérer plusieurs tâches à la fois, comme tout astronaute en mission dans l'espace : la maintenance de leur habitat, des simulations de marches spatiales ou «spacewalks», des opérations robotiques, faire pousser des plantations ou encore faire du sport.

Comme le précise la NASA, «Les candidats doivent avoir le puissant désir de vivre d'uniques et gratifiantes aventures, et un intérêt dans la contribution du travail de la NASA, afin de se préparer pour le premier voyage humain sur Mars».