Un astéroïde de la taille de la pyramide de Gizeh va approcher la Terre aujourd’hui

La Nasa a prévenu qu'un objet céleste de 120 m de diamètre passera à plus de quatre millions de kilomètres de notre planète ce jeudi, à plus de 900.000 kilomètres par heure.

La Nasa a indiqué qu’un astéroïde s’apprête à «frôler» la Terre. Selon l’agence spatiale, ce dernier mesurerait 120 mètres de diamètre, soit pratiquement la taille de la pyramide de Gizeh qui culmine à 139 mètres de haut.

Toutefois, la Nasa tient à rassurer le public. 2024 JZ, de son nom scientifique, passera à 4,2 millions de kilomètres de la Terre ce jeudi 9 mai, il n’y a donc aucun risque de collision avec la planète bleue. L’objet céleste se déplacera à plus de 900.000 kilomètres par heure.

«Ce n’est pas un passage préoccupant, ce n'est pas le genre de chose dont nous devrions nous inquiéter», a assuré au Daily Mail, le docteur Edward Bloomer de l'Observatoire royal de Greenwich.

Classé parmi les astéroïdes potentiellement dangereux

Bien que 4 millions de kilomètres puissent paraître lointains, l’astéroïde est considéré par la Nasa comme étant un NEO (Near-Earth Objects), l’acronyme anglais pour désigner un corps de système solaire qui croise l'orbite de la Terre.

Les astéroïdes sont considérés comme «potentiellement dangereux» par la Nasa lorsqu’ils dépassent les 140 mètres de diamètre et s'approchent à moins de 7,5 millions de km de la Terre.

En juin 2023, l’agence spatiale avait alerté sur le passage de 2020 DB5, un corps céleste d’une circonférence de 488 mètres à environ 4,3 millions de kilomètres de la Terre. Les scientifiques s’étaient toutefois montrés rassurants. L’astéroïde en question a déjà effectué six passages non loin de notre planète. Selon le Center for Near Earth Object Studies, ce dernier reviendra dans notre orbite le 2 mai 2048.