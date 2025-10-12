Comètes Swan et Lemon : comment observer ces deux astres en octobre ?

Pour les passionnés d'astronomie, la fin du mois d'octobre sera marquée par le passage de deux comètes dans le ciel, appelées C/2025 R2 alias Swan et C/2025 A6 alias Lemon. Il sera même possible de les observer à l'œil nu.

Spectacle garanti. Dans les prochains jours, deux comètes vont traverser le ciel et seront visibles aux jumelles voire même à l'œil nu. Un rendez-vous immanquable.

Ces deux comètes, qui portent le nom de Swan (C/2025 R2) et Lemmon (C/2025 A6) seront visibles à partir du 20 octobre, de manière optimale.

Lemmon plus facilement visible que Swan

Cette dernière passera au plus près de la Terre le 21 octobre et sera visible sur l’horizon Ouest-nord-Ouest, au plus haut de la constellation du Bouvier. Cette constellation est souvent comparée à un cerf-volant ou un parachute pour la forme que marquent ses étoiles. Si les conditions météorologiques sont réunies, elle devrait être facilement visible, à l'oeil nu, avant de se rapprocher du Soleil puis de filer vers d'autres étoiles du système solaire.

Lemmon sera pas de retour à proximité de la Terre avant 1.300 ans, comme l'a affirmé Carrie Holt, chercheuse et astronome à l'observatoire de Las Cumbres, réseau mondial d'observatoires, à CNN.

L'autre comète très attendue de la fin du mois d'octobre, Swan, sera quant à elle à proximité visible de notre planète bleue la veille, le 20 octobre. Il s'agit d'une comète dont la période est évaluée à 619 ans. A l'inverse de Lemon, elle ne fait que s'éloigner du Soleil, qu'elle a déjà approché au maximum le 12 septembre dernier. Pour la voir, il faudra se munir d'une paire de jumelles et pointer vers l’horizon Sud-Ouest à partir du 18 octobre. Elle ira ensuite de plus en plus haut dans le ciel, en s'éloignant progressivement.

Les deux aérolites déjà visibles

Pour les deux objets astronomiques cités, la période d'observation idéale ira du 18 au 25 octobre. Passée cette date, la Lune brillera trop dans le ciel et nuira à l'observation de Lemon et Swan. Mais selon le chercheur Quanzhi Ye, de l'Université du Maryland, ces deux astres sont déjà visibles : «Swan n'est observable qu'en début de soirée, juste après l'obscurité du ciel. Lemmon est actuellement visible juste avant le lever du soleil, mais il le sera bientôt en soirée, et seulement en soirée».

Lemmon a été repéré le 3 janvier dernier alors que Swan a été détecté plus récemment encore, le 10 septembre dernier.

Comme toutes les comètes, elles sont constituées de glace, de gaz gelés et de roche et quand elles se déplacent près d'étoiles comme le soleil, elles libèrent du gaz et de la poussière à cause de la chaleur, ce qui créé leurs queues caractéristiques.