«Vieux de 230 millions d'années» : voici le Huayracursor, l'un des plus vieux dinosaures au monde

L'un des fossiles de dinosaure les plus anciens a été retrouvé par une équipe de chercheurs de l'institut public de recherche argentin. L'animal mesurait près de 2 mètres de long, un gabarit anormalement important pour l'époque.

Une découverte fascinante. En Argentine, dans la cordillère des Andes, le squelette complet d'un dinosaure datant de 230 millions d'années a été retrouvé. Il s'agit de l'un des fossiles les plus anciens jamais déterré, comme l'ont écrit les chercheurs dans la revue scientifique Nature.

Nommé «Huayracursor jaguensis», ce dinosaure doté d'un long cou pouvait atteindre une taille de deux mètres à l'âge adulte. Grâce à son squelette retrouvé, dont on a pu analyser le crâne, la colonne vertébrale complète jusqu'à la queue et les membres antérieurs et postérieurs, les scientifiques peuvent également affirmé qu'il pesait environ 18 kg.

Malgré des mensurations encore modestes, il s'agit donc d'une preuve des signes anatomiques d'un relatif allongement du cou et d'une prise de masse corporelle. «Comparé à ses homologues carniens généralement petits et à cou court, Huayracursor est plus grand et présente un allongement naissant de ses vertèbres cervicales, représentant une condition intermédiaire de taille et d'allongement cervical entre les sauropodomorphes carniens et noriens connus», indique la recherche publiée ce mercredi 15 octobre.

Mais ce qui différencie également le Huayracursor des autres dinosaures étudiés par les chercheurs est sa période d'activité. En effet, «le Huayracursor doit avoir entre 230 et 225 millions d’années, ce qui en fait l’un des plus anciens dinosaures au monde», a déclaré Agustin Martinelli, membre de l'équipe à l'origine de ces recherches paléontologiques. Ce dinosaure a évolué lors du Trias supérieur (entre -237 et -201 millions d'années).

Une référence pour l’étude de l’évolution des dinosaures ?

L'équipe de scientifiques de l'université argentine de la ville de Conicet, dans le nord de Buenos Aires, se félicitent également que la conservation remarquable des restes de ce spécimen puisse devenir une référence pour l’étude de l’évolution des dinosaures.

Ces ossements ont été repérés à plus de 3.000 mètres d'altitude, dans la province argentine de La Rioja, dans le nord-ouest du pays sud-américain.

L'Argentine est l'un des pays où le plus de fossiles de reptiles préhistoriques sont retrouvés. Cela est dû à la taille du territoire argentin, huitième plus vaste du monde.

Plusieurs autres facteurs permettent de rendre les recherches particulièrement fructueuses : la surface du pays est souvent aride et laisse les roches exposées, contrairement à d'autres pays, comme son voisin brésilien, où une nature luxuriante recouvre souvent les sites de recherche.