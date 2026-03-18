Bon plan cuisine : Ninja brade son Air Fryer familial géant à moins de 200 €

Chez Ninja, ce pack air fryer double compartiment 9,5 L passe à 199,99 € au lieu de 229,99 €. Vous profitez d’un modèle 6-en-1 pensé pour les familles, avec en plus le livre « Cuisines du Maghreb » inclus dans la boîte.

À retenir

199,99 € au lieu de 229,99 € chez Ninja, soit environ 13 % de remise

Air fryer double compartiment XL avec capacité totale de 9,5 L

6 modes de cuisson, dont air fry, rôtir, cuire au four et réchauffer

Livre « Cuisines du Maghreb » de Hachette inclus avec 70 recettes

Livraison offerte en France métropolitaine et en Corse selon la fiche produit

Quand on cherche un air fryer familial, le vrai sujet n’est pas seulement la cuisson sans huile. Ce qui compte, c’est aussi le gain de temps au quotidien, la simplicité d’utilisation et la capacité à préparer un repas complet sans multiplier les appareils. Sur ce point, ce pack Ninja a de solides arguments. Son prix passe de 229,99 € à 199,99 €, avec un livre de recettes inclus, ce qui rend l’offre plus intéressante pour celles et ceux qui veulent s’équiper sans perdre de temps à comparer plusieurs références.

PROFITER DE L'OFFRE NINJA

Un air fryer grand format pensé pour les repas du quotidien

Ce modèle Ninja mise sur une capacité totale de 9,5 L, avec deux compartiments indépendants. En pratique, cela change beaucoup de choses. Vous pouvez cuire un plat principal d’un côté et un accompagnement de l’autre, sans mélanger les saveurs ni jongler entre plusieurs cuissons. La marque indique qu’il peut convenir jusqu’à 8 personnes, avec une capacité assez généreuse pour accueillir un poulet de 2 kg dans chaque compartiment.

Autre point utile, les six modes de cuisson couvrent l’essentiel des besoins à la maison. Vous retrouvez les fonctions Air Fry, Max Crisp, Roast, Bake, Dehydrate et Reheat. Cela permet aussi bien de cuire des frites plus légères que de rôtir des légumes, réchauffer un plat de la veille ou préparer des encas croustillants. Ninja met aussi en avant une cuisson jusqu’à 75 % plus rapide que des fours à convection, ainsi qu’une réduction jusqu’à 75 % des matières grasses par rapport à une friture traditionnelle, selon ses tests.

CONSULTER L'OFFRE

Pourquoi il peut vraiment vous simplifier les repas

Le principal avantage de cet air fryer, c’est sa logique double zone. Si vous avez déjà connu les repas où la viande est prête mais pas les légumes, ou l’inverse, vous voyez immédiatement l’intérêt. La fonction SYNC permet de lancer deux cuissons différentes avec des temps et températures distincts, puis de les faire terminer au même moment. Pour une famille, un couple ou même une personne qui prépare plusieurs portions à l’avance, c’est très pratique.

La fonction MATCH va dans le même sens, mais pour doubler une cuisson sur les deux bacs. C’est utile quand vous préparez une grande quantité de frites, des nuggets, des légumes rôtis ou un dîner pour plusieurs convives. Côté entretien, les compartiments antiadhésifs et les plaques compatibles lave-vaisselle évitent aussi la corvée qui suit souvent les appareils de cuisson. Le livre « Cuisines du Maghreb » inclus peut enfin apporter une vraie valeur ajoutée si vous aimez varier les recettes et sortir du simple usage « frites-poulet ».

COMMANDER ICI

Chez Ninja, une promo à regarder de près

Chez Ninja, ce pack réunit un appareil déjà très populaire et un livre de 70 recettes inclus. À 199,99 € au lieu de 229,99 €, la baisse reste mesurée, mais elle concerne un modèle grande capacité bien équipé, avec livraison offerte selon la fiche produit. La durée de l’offre n’est pas précisée sur la page.