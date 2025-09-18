iPhone 17 : date de sortie, prix, nouveautés et précommande, tout savoir

Apple a officialisé le 9 septembre 2025 sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme, les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max. Plus lumineux, plus puissants et plus endurants, ils marquent un tournant majeur dans la stratégie de la marque à la pomme. Voici tout ce qu’il faut savoir avant de les précommander.

Les nouveaux iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max viennent d'être dévoilés par Apple lors d’une keynote très attendue. Au programme : un design entièrement repensé, une puce A19 Pro dopée à l’intelligence artificielle, un écran Oled plus lumineux que jamais et une autonomie record. Avec des améliorations en photo, en vidéo et une meilleure gestion thermique, cette génération 2025 entend séduire aussi bien les créatifs que les utilisateurs exigeants. Tour d’horizon complet.

Un design repensé en aluminium et Ceramic Shield 2

Apple surprend cette année avec un retour à un châssis en aluminium aérospatial série 7000. Plus léger que le titane, il améliore la dissipation thermique et permet des coloris plus audacieux : orange cosmique, bleu intense, argent, mais aussi noir, blanc, violet et vert selon les versions.

La barre photo horizontale, qui regroupe les trois capteurs et le flash LiDAR, devient la nouvelle signature visuelle des modèles Pro.

Côté robustesse, le Ceramic Shield 2 équipe désormais la face avant et l’arrière : Apple promet une résistance 3 fois supérieure aux rayures et 4 fois meilleure contre les fissures par rapport à la génération précédente.

Un écran plus lumineux et plus lisible

L’un des reproches fréquents faits à l’iPhone 16 concernait la lisibilité en plein soleil. Apple a corrigé le tir avec :

Un écran Super Retina XDR Oled de 6,3 pouces (6,9 pouces sur le Pro Max).

Une luminosité maximale de 3 000 nits (contre 2 000 auparavant).

Un revêtement antireflet à 7 couches, pour limiter les traces de doigts et les reflets.

La technologie ProMotion 120 Hz et la fonction Always-On Display sont toujours de la partie.

Résultat : une expérience plus confortable, même en extérieur.

Une puce A19 Pro taillée pour l’intelligence artificielle

Au cœur des iPhone 17 Pro et Pro Max, on retrouve la nouvelle puce Apple A19 Pro, gravée en 3 nm.

Apple promet :

Des performances jusqu’à 40 % supérieures à celles de l’A18.

Un GPU avec accélérateurs de ray tracing intégrés.

Une chambre à vapeur pour un refroidissement 20 fois plus efficace que le titane.

Un Neural Engine 16 cœurs, pensé pour l’IA générative et l’Apple Intelligence intégrée à iOS 26.

Apple n’hésite pas à parler de « niveaux de calcul MacBook Pro dans un iPhone ».

iOS 26 et l’alimentation adaptative

Les iPhone 17 inaugurent iOS 26, la dernière version du système. La nouveauté phare est l’alimentation adaptative, activée par défaut sur tous les iPhone 17. Ce mode intelligent analyse vos habitudes pour optimiser la consommation énergétique, sans impacter les performances en jeu, photo ou vidéo. Résultat : une autonomie prolongée de plusieurs heures au quotidien.

Une autonomie enfin à la hauteur

Apple annonce des chiffres record :

iPhone 17 Pro : jusqu’à 31 h de lecture vidéo (contre 26 h sur l’iPhone 16).

iPhone 17 Pro Max : jusqu’à 37 h de lecture vidéo.

La batterie gagne en capacité et profite de l’optimisation logicielle. Côté recharge, l’appareil est compatible USB-C 30 W, MagSafe et Qi2 pour la recharge sans fil.

Un bloc photo révolutionnaire

La photo reste un terrain clé pour Apple. L’iPhone 17 Pro embarque :

Grand-angle : 48 Mpx, f/1,6

Ultra grand-angle : 48 Mpx, f/2,2

Téléobjectif périscopique : 48 Mpx, f/2,8 avec zoom optique jusqu’à 8x (200 mm)

La caméra frontale passe à 18 Mpx, avec Center Stage et une fonction ultrastabilisée pour la vidéo.

Autres nouveautés

Dual Capture (enregistrement simultané avant/arrière).

Vidéo en ProRes RAW sur les deux capteurs.

Mode selfie amélioré pour les photos de groupe grâce à l’IA.

Apple parle de « huit objectifs pro dans votre poche ».

iPhone 17, iPhone 17 Pro et Pro Max : prix et précommande

Les nouveaux iPhone sont déjà disponibles en précommande, avec une sortie officielle prévue le 19 septembre 2026.

Tarifs constatés :

Rakuten propose actuellement le meilleur prix pour l’iPhone 17 256 Go à partir de 845,99 €.

Quand sort l’iPhone 17 ?

L’iPhone 17, ainsi que les modèles 17 Pro et 17 Pro Max, sortira officiellement le 19 septembre 2026. Les précommandes sont déjà ouvertes depuis l’annonce du 9 septembre 2025.

Quel est le prix de l’iPhone 17 en France ?

Le prix de départ est fixé à 969 € pour l’iPhone 17 en version 256 Go. Les modèles Pro débutent à 1 329 €, tandis que l’iPhone 17 Pro Max peut atteindre 2 479 € en version 2 To.

Quelle différence entre l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro ?

L’iPhone 17 Pro dispose de :

Un bloc photo plus avancé (triple 48 Mpx + zoom périscopique jusqu’à 8x).

La puce A19 Pro avec refroidissement par chambre à vapeur.

Une meilleure autonomie (jusqu’à 31 h de lecture vidéo contre 30 h sur l’iPhone 17).

Des options de stockage jusqu’à 2 To.

Faut-il craquer pour l’iPhone 17 ?

Avec son design renouvelé, son écran plus lumineux, son autonomie record et une puce A19 Pro dopée à l’IA, l’iPhone 17 Pro s’annonce comme l’évolution la plus marquante depuis l’iPhone X.

Les créatifs apprécieront les nouveautés photo et vidéo, tandis que les utilisateurs exigeants profiteront d’un smartphone plus résistant, performant et durable. Reste à savoir si son tarif premium séduira au-delà des fidèles de la marque.