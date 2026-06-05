Fortes chaleurs : ce ventilateur Dyson sans pales s’effondre sous les 200 €

Avec son design sans pales, sa ventilation silencieuse et sa connectivité intelligente, le Dyson Cool CF1 s’affiche à 199 € au lieu de 275 €. Une offre signée Dyson qui tombe à point nommé à l’approche des fortes températures estivales.

À retenir :

Dyson Cool CF1 à 199 € au lieu de 275 €

Réduction obtenue avec le code OFFREDYSON

Ventilateur sans pales silencieux et sécurisé

Technologie Air Multiplier™ pour une sensation de fraîcheur rapide

Contrôle intelligent via l’application MyDyson™

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Un ventilateur sans pales pensé pour le confort au quotidien

Quand les températures grimpent, disposer d’un ventilateur performant devient rapidement indispensable. Avec le Dyson Cool CF1, la marque britannique mise sur une approche différente des ventilateurs traditionnels. Son système sans pales repose sur la technologie Air Multiplier™, capable d’amplifier l’air ambiant jusqu’à 13 fois afin de diffuser un flux d’air continu et homogène.

Le résultat est une sensation de fraîcheur rapide, annoncée dès les premières secondes d’utilisation lorsque le débit maximal est atteint. Le ventilateur projette jusqu’à 370 litres d’air par seconde tout en conservant un niveau sonore maîtrisé. Même à pleine puissance, son bloc moteur optimisé contribue à limiter les nuisances sonores.

L’appareil intègre également un écran LCD, une télécommande dédiée ainsi qu’une compatibilité avec l’application MyDyson™. Vous pouvez ainsi ajuster les paramètres du ventilateur simplement, même à distance.

PROFITER DE LA REMISE

Une solution pratique pour la chambre, le salon ou le bureau

Le Dyson Cool CF1 trouve facilement sa place dans de nombreux espaces de la maison. Son format compact de 55 cm de hauteur et son poids de seulement 1,8 kg facilitent son déplacement d’une pièce à l’autre.

Dans une chambre, son mode Nuit constitue un véritable atout. Le niveau sonore peut descendre jusqu’à 29 dB tandis que l’affichage réduit automatiquement sa luminosité pour préserver le confort visuel pendant le sommeil. Dans un salon ou un bureau, l’oscillation à 70 degrés permet de mieux répartir l’air frais dans la pièce.

Son absence totale de pales représente également un avantage important pour les familles avec enfants ou animaux domestiques. Plus sûr qu’un ventilateur classique, il se nettoie également très facilement puisqu’un simple chiffon suffit pour entretenir sa surface.

L’inclinaison manuelle et les différents angles d’orientation permettent enfin de diriger précisément le flux d’air vers une zone spécifique, que vous soyez installé sur un canapé, devant un ordinateur ou dans votre lit.

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Pourquoi cette offre Dyson mérite l’attention

Le Dyson Cool CF1 bénéficie actuellement d’une remise intéressante chez Dyson. Affiché à 199 € au lieu de 275 €, il permet d’accéder à l’univers des ventilateurs sans pales de la marque avec une réduction significative. Cette offre associe design moderne, sécurité, faible consommation énergétique grâce à son moteur DC sans balais de 30 watts et fonctionnalités connectées dans un appareil pensé pour un usage quotidien pendant toute la saison estivale.