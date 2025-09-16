PSG – Atalanta Bergame : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Le PSG débute sa défense du titre européen mercredi soir au Parc des Princes face à l’Atalanta Bergame. Un premier rendez-vous qui doit lancer la campagne continentale des Parisiens, sacrés l’an passé en Ligue des Champions. Tout savoir pour suivre le match.

Le Paris Saint-Germain entame sa nouvelle campagne de Ligue des Champions ce mercredi. Opposés à l’Atalanta Bergame au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique veulent confirmer leur statut de favoris et démarrer idéalement la défense de leur trophée. Voici toutes les informations pratiques pour suivre ce match attendu.

Le PSG veut enchaîner après son titre

Sacré en Ligue des Champions la saison dernière après une finale mémorable contre l’Inter Milan (5-0), le Paris Saint-Germain rêve désormais d’un back-to-back. Sur la scène nationale, les Parisiens ont démarré tambour battant. Vainqueurs de leurs quatre premiers matchs de Ligue 1, ils dominent déjà le championnat. Mais les blessures viennent ternir le tableau : Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont forfaits, tandis que Kvaratskhelia et Kang-In Lee sont incertains.

Une Atalanta en transition

En face, l’Atalanta Bergame ouvre une nouvelle page de son histoire. Après le départ de Gian Piero Gasperini, c’est Ivan Juric qui dirige désormais l’équipe. Les débuts sont poussifs avec deux nuls face à Pise et Parme, avant une réaction le week-end dernier contre Lecce (4-1). Mais les Lombards se présentent diminués. Retegui, meilleur buteur de Serie A la saison passée, est parti en Arabie Saoudite, tandis que Kolasinac, Ederson et Scamacca sont absents sur blessure. Lookman, pourtant Ballon d’Or africain, reste écarté du groupe.

Où et quand voir PSG – Atalanta ?

Le match PSG – Atalanta Bergame se jouera mercredi 17 septembre à 21h au Parc des Princes. La rencontre sera diffusée en exclusivité sur CANAL+.

Les compositions probables

PSG : Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Vitinha, Ruiz, Neves – Mbaye (ou Kvaratskhelia), Ramos, Barcola.

Atalanta : Carnasecchi – Scalvini, Hien, Kossounou – Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski – De Ketelaere, Krstovic, Sulemana.

Dimanche prochain, place au Classique pour le PSG contre l'OM.