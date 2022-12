Disparition de Pelé : ses 5 records en images

Footballeur aux qualités techniques et physiques hors-normes, Edson Arantes do Nascimento dit Pelé, décédé ce jeudi 29 décembre à l'âge de 82 ans, est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps. Mais c’est aussi l’homme de tous les records dont certains encore inégalés jusqu’à aujourd’hui.

le plus jeune champion du monde

Portant fièrement le maillot de la Seleçao, l’adolescent brésilien est photographié quelques jours avant le début de la compétition, le 01 juin 1958, en Suède. ©Collection BANCET / ICON SPORT

Pelé est le vainqueur le plus jeune à être devenu champion du monde. Au Mondial 1958, il était âgé de 17 ans et 8 mois. Blessé un peu avant le début de la compétition, il n’a fait son entrée sur le terrain qu’à l’occasion du troisième match de poule dans lequel le Brésil affrontait l’URSS ; et a obtenu ensuite sa titularisation pour toutes les rencontres suivantes. En quart de finale contre le pays de Galles, c’est lui qui a marqué l’unique but du match donnant ainsi la victoire à l’équipe brésilienne et sa qualification pour la demi-finale. Face aux Français en demi-finale, les Brésiliens ont réussi à imposer leur jeu et l’ont emporté 5-2 dont un triplé de Pelé, ce qu’il lui a valu le record du plus jeune joueur à réaliser un « coup du chapeau » en Coupe du monde. Désormais, les portes de la finale contre la Suède, le pays hôte, étaient grandes ouvertes à l’équipe du Brésil.

le plus jeune buteur en finale de coupe du monde

Pelé félicite son coéquipier Vavà qui vient de tromper une nouvelle fois Karl Svensson, le gardien suédois. © AFP

Le jour de ce match, Pelé avait exactement 17 ans et 249 jours. Au cours de cette finale face aux Suédois, il est l’auteur d’un doublé qui a contribué au triomphe de son équipe 5-2 sur la Suède. Pour la première fois de leur histoire, les Brésiliens dont le tout jeune Pelé ont soulevé le trophée du Mondial tant convoité.

l'unique joueur triple champion du monde

Pour la troisième fois, le numéro 10 brésilien pose tout sourire avec le Trophée Jules Rimet, ancêtre de la Coupe du monde de football, le 21 juin 1970, à Mexico. © Philippe PERUSSEAU / ICON SPORT

Il est le seul footballeur de l’histoire de ce sport à avoir remporter trois Coupe du monde, à savoir en 1958 en Suède, puis en 1962 au Chili et enfin en 1970 au Mexique.

LE MEILLEUR BUTEUR DE TOUS LES TEMPS

En 1959, Pelé marque un but de la tête lors d’un match du championnat brésilien, opposant le Santos FC à l’EC Juventude. © Philippe PERUSSEAU / ICON SPORT

Pelé a inscrit 1.281 buts toutes compétitions confondues sous les couleurs du Santos FC, des New York Cosmos et de la sélection brésilienne. Homologué par la FIFA, ce nombre record de buts a été certifié par le Guinness World Records. Ces buts ont été marqués au cours de 1.363 matchs entre le 7 septembre 1956 et le 1eroctobre 1977. Sa meilleure année a été celle de 1959 où il a trouvé le chemin des filets 126 fois. Au cours d’une rencontre de championnat opposant son club au Vasco de Gama, il a inscrit « O Milésimo », son millième but, sur pénalty, le 19 novembre 1969, au stade Maracana, à Rio de Janeiro.

En revanche, Pelé a dû céder son record de meilleur buteur dans un seul club à Lionel Messi, attaquant du FC Barcelone, en décembre 2020. L’Argentin a dépassé le Brésilien en inscrivant 644 buts en 749 matchs officiels avec le Barça contre 643 buts en 757 rencontres pour Pelé sous le maillot du Santos FC. De plus, un autre record du célèbre numéro 10 brésilien a été battu en 2021 par Cristiano Ronaldo. Il s’agissait de celui de meilleur buteur en matchs officiels que détenait Pelé avec un total de 767 buts marqués. Ce total a été égalé puis dépassé par le joueur portugais, le 14 mars 2021. Le total de buts marqués en rencontres officielles, club et sélections, par Cristiano Ronaldo est passé à 770.

A noter qu’il existe toujours une controverse et une bataille de chiffres pour départager le meilleur buteur de l’histoire du football. Pour certaines sources, ce n’est pas Pelé mais le footballeur autrichien puis tchécoslovaque Josef Bican, actif jusque dans les années 1950. Il aurait à son actif pas moins de 821 buts en matchs officiels, bien loin devant le « roi Pelé ».

le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe brésilienne

Pelé vient d’ouvrir la marque pour le Brésil, en finale de la Coupe du monde face à l’Italie, le 21 juin 1970, à Mexico. ©COLORSPORT / SHUTTERSTOCK / SIPA

Avec 77 buts marqués en 78 rencontres sous le maillot de la Seleçao, Pelé demeure le meilleur buteur de la sélection nationale brésilienne. Il est suivi par Neymar qui totalise à la fin octobre 2021, 70 buts en 115 sélections.

Toutefois, Pelé s’est vu ravir un autre de ses records par Lionel Messi, en septembre 2021. Avec ses 77 buts inscrits pour le Brésil, il n’est plus le meilleur buteur sud-américain de l’histoire en sélection mais il a laissé sa place à l’Argentin qui totalise 79 buts sous le maillot de l’Albiceleste, grâce à un triplé face aux Boliviens, le 9 septembre 2021.