Bac 2018 : le taux de réussite avant le rattrapage atteint 78,8%

Le taux de réussite de ce Bac 2018, avant le rattrapage, est à 78,8%.

Quelque 78,8% des candidats au baccalauréat 2018 ont été reçus d'emblée, sans avoir besoin de passer le rattrapage, un taux en légère hausse (+0,2 point) par rapport à celui affiché en 2017, a indiqué le ministère de l'Education vendredi, jour des résultats.

Une partie des candidats recalés à l'écrit vont pouvoir passer les oraux, pourvu que leur moyenne soit comprise entre 8 et moins de 10.

Quelque 53.000 candidats ont eu moins de 8 et ont donc échoué (7,4%), sans possibilité de se rattraper, précise le ministère.

Quand on détaille par type de baccalauréat, les candidats au bac général sont 80,8% admis d'emblée (+0,5% par rapport à 2017), ceux du baccalauréat technologique sont 77,7% à l'avoir du premier coup (-2,5 points) et ceux du bac professionnel 75,6% (+1,2 point).

Le taux d’admis du premier coup augmente fortement dans la série ES (+2,4 points par rapport à 2017, après un net recul l'an dernier) et plus modérément en L (+0,4 point). Il est en légère baisse dans la série S (-0,6 point). Ce sont ainsi 78,8% des candidats de ES, 79,8% de ceux de L et 82,3% de ceux de S à obtenir le baccalauréat du premier coup.

Parmi les candidats du bac technologique, la série STMG, de loin la plus grosse série, perd plus de 4 points avec 73,1% de succès.