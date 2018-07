Brésil-Belgique, quart de finale de Coupe du monde : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Brésil affronte la Belgique vendredi 6 juillet en quart de finale de Coupe du monde. La rencontre sera diffusée en direct et en intégralité sur beIN Sports 1 et TF1 à partir de 20h.

Entre deux des équipes les plus en vues depuis le début du Mondial, cette affiche entre Brésiliens et Belges a presque des allures de finale avant l'heure. Certains seront même déçus de voir Neymar et Eden Hazard, fers de lance des deux formations, s'affronter aussi tôt dans la compétition.

Pour en arriver jusque-là, le Brésil et la Belgique ont vécu des huitièmes de finale au scénario opposé. Mis à part en début de match, les Brésiliens n'ont pas vraiment été bousculés par le Mexique. Neymar et Paulinho se sont chargés de marquer les deux buts de la rencontre, prolongeant ainsi la malédiction de la Tri, battue pour la septième fois d'affilée à ce stade de la compétition.

Pour les Diables rouges, l'affaire fut bien plus complexe. La faute à des Japonais ultra réalistes mais qui ont vu fondre leur avance de deux buts comme neige au soleil. Résultat, une victoire aux forceps des Belges (3-2) et une grosse frayeur. Roberto Martinez, le coach de la Belgique, ressort lui renforcé de cette rencontre. Pour cause, Marouane Fellaini et Nacer Chadli, les deux entrants de la 65e minute, ont marqué les 2 et 3e buts de leur équipe. Ce qu'on appelle un double coaching gagnant.