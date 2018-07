Beckham et Ibrahimovic se lancent un pari avant Suède - Angleterre

Une initiative à l'origine de l'ancien attaquant suédois du Paris Saint-Germain. Il a lancé un défi amical à l'ex-star du football anglais sur les réseaux sociaux, dans le cadre du match entre la Suède et l'Angleterre.

Yo @davidbeckham if @England wins I buy you dinner where ever you want in the world, but if Sweden wins you buy me what ever I want from @IKEASverige ok? pic.twitter.com/9z9xx89JjS

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 6 juillet 2018