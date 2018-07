La presse belge célèbre la victoire des Diables Rouges face au Brésil

Les différents journaux belges ont célébré la qualification de l’équipe nationale pour les demi-finales de la Coupe du monde. Une performance historique pour une sélection qui retrouve ce niveau de compétition pour la première fois depuis 1986.

La plupart des journaux francophones belges ont ainsi rendu hommage à l’équipe de Roberto Martinez, victorieuse, avec la manière, d’un Brésil visiblement dépassé par la grande qualité technique des coéquipiers d’Eden Hazard.

Pour Le Soir, «c’était le Brésil». Le quotidien généraliste estime que les Diables Rouges ont écrit l’histoire.

Pour La Libre Belgique, c’est la cohésion d’équipe qui a permis à Vincent Kompany et aux siens de surmonter l’obstacle brésilien et de continuer l’aventure russe, avant d’éventuellement viser une finale, et un titre mondial. «L’union fait la force», titre le quotidien, pour qui les Diables Rouges ont été héroïques.

«Héroïques !», c’est aussi le titre choisi par la Dernière Heure/Les Sports. Le quotidien sportif rend hommage à une «très grande équipe de Belgique», et donne rendez-vous à la France, mardi à 20h pour une demi-finale entre voisins.

Une demi-finale vers laquelle se projette déjà L’Echo. Le quotidien belge d’information générale a choisi Kevin De Bruyne pour illustrer sa une, et fixe la «prochaine étape, la France».

Le journal L’Avenir a également laissé parler sa joie, avec un titre révélateur de l’immense bonheur qui a saisi tout le plat pays avec cette victoire.