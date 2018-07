«It's Coming Home», l'hymne anglais de la Coupe du monde

Persuadés du potentiel de leur équipe, les Anglais ont désormais un tube, qu'ils entonnent dans les pubs locaux après chacune de leur victoire. Inspirée de «Three Lions» des comédiens David Baddiel et Frank Sinner et du groupe Lightning Seed, la chanson est désormais reprise à chaque fin de match.

D'ordinaire empreinte d'airs de défaite («c'est une chanson qui raconte combien nous perdons souvent», précise David Baddiel) «Three Lions» est en passe de se transformer en véritable hymne national. Lors des huitièmes de finale face à la Colombie, la chanson a même réalisé un record d'écoutes sur Spotify.

It's coming home.



Streams for #ThreeLions reached an all-time high yesterday pic.twitter.com/PittLWoE5r

— Spotify UK (@SpotifyUK) 4 juillet 2018