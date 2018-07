Juan Martin Del Potro-Gilles Simon en 8e de finale de Wimbledon : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

En huitième de finale d’un Grand Chelem pour la première fois depuis deux ans, Gilles Simon est opposé, ce lundi 9 juillet, à Juan Martin Del Potro sur le gazon de Wimbledon. La rencontre sera à suivre en direct, pas avant 15h30, sur beIN SPORTS 3.

La dernière fois que Gilles Simon avait atteint les 8es de finale d’un tournoi du Grand Chelem, c’est en janvier 2016 en Australie. Il n’avait pas été plus loin puisqu’il avait été éliminé difficilement par Novak Djokovic en cinq sets. Depuis, le Niçois, qui a connu une année 2017 compliqué et un début de saison en dents de scie, n’avait plus dépassé le stade du 3e tour. A Wimbledon, il était resté bloqué au 2e tour que ce soit en 2016, battu par Grigor Dimitrov, et l’an passé, sorti par Dominic Thiem.

Et cette année, la marche s’annonce tout aussi haute avec Juan Martin Del Potro, tombeur de Benoit Paire au tour précédent, de l’autre côté du filet. D’autant que Simon ne garde pas de bons souvenirs de l’Argentin, qui plus est sur gazon. Il a perdu ses trois confrontations face à la «Tour de Tandil» sur cette surface. «Mais c’était toujours proche», rappelle-t-il.

Il n’était en effet pas très loin de faire tomber le n°4 mondial au 3e tour déjà à Wimbledon en 2011 (7-6, 7-6, 7-5), en 8e de finale des JO de Londres en 2012 (6-1, 4-6, 6-3) ou en quart de finale du tournoi de Stuttgart en 2016 (6-7, 6-3, 6-0). «J’aurais préféré le jouer ailleurs que sur gazon», a-t-il glissé, et sûrement sur dur, où il l’a battu à trois reprises.

A 33 ans, il n’aura pas d’autres choix que de sortir le grand jeu pour connaitre le troisième quart de finale de sa carrière en Grand Chelem. «Il faudra faire un gros match pour le sortir», a-t-il lancé avec la perspective d’être confronté à Rafael Nadal au tour suivant.