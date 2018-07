Coupe du monde 2018 : le «Neymar Challenge» bat son plein sur les réseaux sociaux

C’est l’une des images qui restera de cette Coupe du monde 2018, Neymar souvent à terre après un contact avec un adversaire. Une situation qui a inspiré un club mexicain, créateur du «Neymar Challenge» sur Twitter.

A la mi-temps d’un match l’opposant au Club Sport Herediano (Costa Rica) le 8 juillet dernier, le Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente (Mexique) a lancé l’idée de ce «Neymar Challenge». Le principe est simple : il suffit de crier «Neymar» et de se jeter au sol à la manière du joueur. Une idée qui a fait des émules, les vidéos se succédant sur Twitter.

Pour rappel, l’attaquant star du Paris Saint-Germain a passé près de 14 minutes de jeu au sol, selon un décompte de la Radio télévision suisse.

Voici des exemples de «Neymar Challenge» :

Quand les enfants apprennent à jouer comme #Neymar ça donne ça

#NeymarChallenge pic.twitter.com/EEDTkCho1D — Amagodor (@Mopa1er) 7 juillet 2018

We create champions with #SunriseSoccer we learn from the best #NeymarChallenge pic.twitter.com/vIUTjKfWkh — Ricardo Ulloa (@RicardoUlloa91) 9 juillet 2018

The #NeymarChallenge has been taken to another level by @FOXSportsMX pic.twitter.com/zo7A97ll1R — Indy Football (@IndyFootball) 9 juillet 2018

Ça y est je l’ai fait le #NeymarChallenge ! C’était le feu à Arques ce soir vous m’avez fait kiffer comme jaja @neymarjr pic.twitter.com/ss1x88tgcR — Eva guess (@evaguessoff) 7 juillet 2018

#NeymarChallenge when neymar was a toddler pic.twitter.com/HyLEHQGgIM — Hari Krishnan (@harikrishn) 7 juillet 2018

Omg this actually became a thing? Haha, Neymar is a disgrace to football. So much talent being wasted and ridiculed #NeymarChallenge pic.twitter.com/2C9MWNws5F#WorldCup#BRA — Gary Sethi (@Gary_Sethi) 7 juillet 2018