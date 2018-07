Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid et rejoint la Juventus Turin

Le Real Madrid a officialisé mardi le transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin pour les quatre prochaines saisons.

La star portugaise, auteur de 451 buts en 438 matchs toutes compétitions confondues, découvrira en Italie un quatrième championnat après la Liga Sagres (Portugal), la Premier League (Manchester United) et la Liga (Espagne).

Un palmarès hors norme

«J’ai beaucoup réfléchi, je pense que le moment est venu d’ouvrir une nouvelle étape dans ma vie et c’est pour cela que j’ai demandé au club d’accepter mon transfert», a expliqué le quintuple Ballon d’or dans une lettre publiée par le club merengue.

L'ancien joueur de Manchester United s'est engagé pour quatre saisons avec la Juve et touchera un salaire de 30 millions d'euros par an. Les deux clubs se sont entendus sur une indemnité de transfert de 100 millions d'euros, payable en deux ans. Il passera sa visite médicale en début de semaine prochaine.

«Aujourd'hui , le Real Madrid souhaite exprimer toute sa gratitude à un joueur qui a toute fait pour être le meilleur dans le monde et a marqué l'un des moments les plus brillants de l'histoire de notre club et du football mondial», peut-on lire dans le communiqué du club.

Avec le Real Madrid, Ronaldo a conquis énormément de titres collectifs et personnels en neuf années. Devenu le meilleur buteur de l'histoire du Real (451 buts), il a garni son étagère de 16 titres dont 4 Ligue des champions (3 consécutives), 2 championnats d’Espagne, 2 Coupes du Roi, 2 SuperCoupes d’Espagne, 2 SuperCoupes d'Europe. Et sur le plan individuel, le champion d'Europe avec le Portugal aura glané 4 Ballon d’or et 3 souliers d’or avec le club madrilène.