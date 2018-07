France - Belgique en demi-finale de Coupe du monde : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France affrontera en demi-finale la Belgique, qui a triomphé face au Brésil. Cette première demi-finale prévue mardi 10 juillet à 20h, et sera diffusée sur TF1 et beIN SPORTS.

La France rêvait d’atteindre à nouveau le dernier carré du Mondial. Douze ans que les Bleus l’attendent, depuis leur finale perdue en 2006 face à l’Italie.

Pour les Bleus, cette demi-finale fait figure depuis le début de la compétition d’objectif minimum imposé par la Fédération Française de Football aux hommes de Didier Deschamps. Après avoir éliminé l’Argentine en huitième de finale les coéquipiers de Kylian Mbappé rêvent de poursuivre leur aventure en Russie.

Il faudra désormais affronter la Belgique de Lukaku. Grand favori de la compétition, la Seleçao affrontait l’une des équipes les plus séduisantes dans le jeu depuis le début du Mondial, et a trépassé devant la puissance et le mental des redoutables Diables rouges.

Le match sera diffusé le mardi 10 juillet à partir de 20h sur TF1 et sur beIN SPORTS. Cette première demi-finale aura lieu au stade de Saint-Pétersbourg, également appelé stade Krestovski.