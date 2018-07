Coupe du monde : la vidéo des Bleus dans le bus après France-Belgique

Après la victoire des Bleus face à la Belgique, la Fédération française de football (FFF) a partagé les réactions des joueurs dans le bus.

Et sur le chemin qui les mène à l'hôtel, le moins que l'on puisse dire c'est que si les Bleus apparaissent bien sûr heureux et soulagés, ils sont également très concentrés, à un match seulement de la victoire suprême.

«That's just the way it is, things will never be the same» («C'est comme ça que ça doit être, ce ne sera plus jamais comme avant»), résume, à sa façon, le défenseur Presnel Kimbempe, reprenant la chanson de Tupac, son inséparable enceinte à la main.

«On est fiers»

«On est contents, On est fiers», déclare quant à lui, Kylian Mbappé, après la victoire contre les Diables rouges.

Et s'il évoque un match «dur et physique» contre la Belgique, l'attaquant-star se projette néanmoins déjà dans l'étape d'après, la finale du mondial qui aura lieu ce dimanche 15 juillet, à 17h.

«On va tout faire pour être prêts», dit-il, la tête froide.

Les yeux rivés sur son portable où est affichée une photo de l'avenue des Champs Elysées noire de monde, Florian Thauvin, comme Antoine Griezmann avant lui lors de la qualification en quarts, lance un «vive la France et vive la République».

S'en suivent alors les images et les déclarations de Steven Nzonzi, Olivier Giroud, Paul Pogba, Benjamin Mendy et Lucas Hernandez, entre rires et sourires, sans oublier, bien sûr, Grizou. Un beau collectif.

Quant à Samuel Umtiti, le héros du soir qui a offert à la France son ticket d'entrée en finale, il sait exactement ce qui reste à faire, «on va aller chercher la finale, on est là pour ça (...) j'espère qu'on va pouvoir aller tous la fêter ensemble».