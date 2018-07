Les six tenues différentes des Bleus pendant la Coupe du monde

Un choix vestimentaire qui pourrait s'expliquer, selon Footpack, par la nécessité de bien différencier les deux équipes grâce à un contraste clair/sombre marqué, ou encore par la diffusion télé dans les endroits où le noir et blanc est encore de mise.

Lors du premier match de la compétition, la sélection française n'a pas porté son traditionnel ensemble bleu-blanc-rouge, mais une combinaison bleu-blanc-bleu. Une victoire arrachée 2-1 grâce à un penalty d'Antoine Griezmann, et un but contre son camp d'Aziz Behich.

Deuxième match de poule. Les joueurs péruviens étant habillés tout de blanc, l'équipe de France a opté pour un maillot et un short bleus, mais des chaussettes rouges. Une rencontre périlleuse, mais les Bleus parviennent à se qualifier (1-0) pour les 1/8e de finale grâce à une reprise de Kylian Mbappé sur une frappe contrée d'Olivier Giroud.

Pour son match nul (le seul du tournoi jusqu'ici) face aux Danois, la sélection française, considérée comme jouant «à l'extérieur», a porté son maillot blanc, avec un short bleu et des chaussettes blanches. Un 0-0 qui a mené la France en tête de son groupe.

Habillés du classique triptyque bleu-blanc-rouge, les joueurs français entament les phases éliminatoires par un duel avec l'Argentine et sa boussole Lionel Messi. A croire que l'ensemble leur porte chance, ils s'imposent 4-3 grâce à un penalty de Griezmann, une grosse frappe sortie de nulle part de Benjamin Pavard, ainsi qu'un doublé de Mbappé, homme du match. Une offensive aboutie qui a redoré la confiance des supporters dans leu équipe.

Face aux Uruguayens, les Bleus sont tout de blanc vêtus, comme lors des Mondiaux de 1998 et de 2006. La tête de Raphaël Varane et le coup de pied de Griezmann, mal intercepté par le gardien adverse, offrent à la France une place en demi-finale.

