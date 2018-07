Real Madrid : qui pour succéder à Cristiano Ronaldo ?

Après neuf ans et 450 buts inscrits, le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus de Turin va laisser un vide immense au Real Madrid. Plusieurs joueurs sont pressentis pour la lourde mission de le remplacer.

Eden Hazard, 27 ans, Belge

C'est la piste la plus chaude. Le milieu offensif de Chelsea semble être le mieux placé pour succéder à Ronaldo. Eden Hazard sort en effet d'une Coupe du monde remarquable sur le plan individuel et a emmené la Belgique jusqu'en demi-finale en tant que capitaine. Un gros avantage pour lui, quand on sait la propension du Real à recruter les joueurs ayant brillé en Coupe du monde (comme James Rodriguez, par exemple).

© Icon Sport

Eden Hazard semble désormais avoir atteint son meilleur niveau, même si sa saison au sein d'un Chelsea en difficulté n'a pas été aussi brillante que les précédentes. Par son style de jeu percutant, il remplacerait aussi très bien l'attaquant portugais. Le natif de La Louvière bénéficie aussi d'une image médiatique assez bonne, condition sine qua non pour revêtir le maillot blanc du Real. Il a également souvent répété que qu'il souhaitait partir à Madrid. Une somme de 200 millions d'euros environ pourrait donc «suffire» à racheter ses deux dernières années de contrat à Chelsea.

Harry Kane, 24 ans, Anglais

Autre star qui brille en Russie, l'attaquant anglais est annoncé avec insistance du côté de Madrid depuis de longs mois. Celui-ci sort encore d'une saison dantesque avec Tottenham, avec 41 buts inscrits toutes compétitions confondues. Et à 24 ans, Harry Kane semble continuer à progresser d'année en année. Il s'est notamment affirmé sur le plan du leadership, et porte désormais le – lourd – brassard de capitaine de la sélection des Threes Lions. Son profil est toutefois plus celui d'un avant-centre pur que Cristiano Ronaldo.

© PA Images / Icon Sport

Mais il faudra sortir le chéquier (250 à 300 millions d'euros ?) pour l'attirer, car son contrat court jusqu'en 2024 et Tottenham n'a pas particulièrement besoin de vendre. A moins que Florentino Perez, le président madrilène, fasse jouer ses bonnes relations avec Daniel Levy, son homologue londonien. Ces dernières années, le Real a en effet acheté Gareth Bale et Luka Modric à Tottenham.

Mauro Icardi, 25 ans, Argentin

Le Real Madrid pourrait se tourner vers un autre renard des surfaces : Mauro Icardi. L'attaquant argentin de l'Inter Milan pèse sa trentaine de buts de saison, tout en étant entouré par des joueurs moins talentueux que ceux du Real Madrid.

© Liverani / Icon Sport

Or, le capitaine intériste a eu des relations parfois compliquées avec certains supporters des Nerazzurri, qui l'ont parfois pris à parti. Cela pourrait donc pousser Icardi à quitter la Lombardie, où il évolue depuis cinq saisons déjà. Enfin, son tarif devrait être inférieur à 150 millions d'euros, soit une somme inférieure à celles des potentielles autres recrues.

Neymar, 26 ans, Brésilien

Les rumeurs envoient avec insistance la star brésilienne dans la capitale espagnole depuis de longs mois. Et pour cause, sur le terrain, l'attaquant du Paris-Saint-Germain serait une excellente alternative à Cristiano Ronaldo, capable de combiner avec Karim Benzema et Gareth Bale (s'ils restent).

© Icon Sport

Mais plusieurs élements vienennt contredrire cette thèse. D'une part, Neymar n'est arrivée à Paris que l'an dernier. Et le prix pour le faire franchir les Pyrénées serait exhorbitant, en sachant qu'il a été acheté 222 millions d'euros par le PSG. D'autre part, l'image de Neymar a été relativement ternie lors du Mondial par ses simulations et ses protestations. Par sûr que Florentino Perez face sauter la banque (plus de 300 millions d'euros ?) pour une diva qui jouait il y a deux ans sous les couleurs de l'ennemi juré barcelonais.

Kylina Mbappé, 19 ans, Français

C'est la recrue qu'on récemment plébiscité les supporters madrilènes lors d'un sondage sur Internet. D'autant que l'attaquant tricolore a explosé sous les yeux du monde entier lors de cette Coupe du monde. Et son profil d'ailer déséquilibrant collerait très bien avec le reste de l'équipe du Real.

© Icon Sport

Mais comme pour Neymar, il est très peu probable que le PSG, qui l'a acheté 180 millions d'euros, lache sa nouvelle pépite à moins d'une offre colossale (400 millions d'euros ?).

Mohamed Salah, 26 ans, Egyptien

Au sortir d'une saison phénoménale avec 43 buts toutes compétitions confondues, le pharaon de Liverpool faisait saliver toutes les grandes écuries européennes, et en particulier le Real. Après Firminho et Mané sous les couleurs des Reds, Salah pourrait en effet reformer un trio létal du côté de la Casa Blanca, avec Benzema et Bale.

© Sputnik / Icon Sport

Mais un Mondial discret avec l'Egypte et une prolongation de contrat longue durée avec le club anglais semblent avoir refroidi les ardeurs madrilènes. Car il serait lui-aussi très cher (plus de 200 millions d'euros ?) et doit encore prouver qu'il peut confirmer au plus haut niveau.

Marco Asensio, 22 ans, Espagnol

Le successeur de Cristiano Ronaldo pourrait finalement déjà se trouver dans l'effectif madrilène, en la personne de Marco Asensio. Le jeune milieu offensif espagnol a en effet prouvé par intermitence qu'il avait un talent hors-norme, et a inscrit neuf buts pour sept passes décivises en 51 matchs cette année toutes compétitions confondues.

© Icon Sport

Julian Lopetegui, le nouvel entraîneur espagnol du Real, l'avait d'ailleurs sélectionné dans les 23 de la Furia Roja pour disputer la Coupe du monde cet été en Russie. Il pourrait donc à nouveau accorder sa confiance à Asensio, et donner une touche espagnole supplémentaire à la Casa Blanca, en le faisait évoluer aux côtés d'Isco.