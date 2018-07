5 choses insolites à savoir sur Harry Kane

Le joueur de Tottenham sera à la pointe de l'attaque anglaise, mercredi soir, en demi-finale du Mondial, contre la Croatie. Et si son sens du but est aujourd'hui célèbre, certains aspects de sa carrière et de sa vie le sont moins.

Il n'a pas attendu pour marquer avec les Three Lions

Aujourd'hui capitaine de la sélection anglaise, Harry Kane avait fait des débuts fracassants sous la tunique des Three Lions. C'était le 27 mars 2015, lors du match Angleterre-Lituanie comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2016. Alors âgé de 21 ans, l'attaquant était entré en jeu alors que son équipe menait 3-0. Et il ne lui avait fallu que …79 secondes pour participer à la fête et faire trembler les filets.

1⃣ @HKane scored his first @England goal two minutes after coming on against Lithuania for his debut in 2015.



https://t.co/7H6N1hQwva pic.twitter.com/AYekQbH40i — Vauxhall England (@VauxhallEngland) 7 octobre 2017

Depuis, il a fait du chemin, avec une vingtaine de buts en sélection, et est plus que jamais en course pour être le meilleur buteur du Mondial (déjà 6 réalisations).

Il a joué pour Arsenal

S'il fait aujourd'hui les beaux jours des Spurs de Tottenham, Harry Kane, surnommé «Hurrikane» (l'ouragan), n'a pas toujours porté ce maillot. Avant même de passer par Leyton Orient, puis Norwich, le joueur avait en effet joué pour … l'ennemi Arsenal. Il n'avait alors que 8 ans et n'avait pas été conservé par le responsable de la formation, Liam Brady. Ce dernier, interrogé par la presse italienne, a expliqué qu'à l'époque, Kane avait été jugé «trop joufflu et pas assez athlétique». Et de reconnaître que finalement, Arsenal «a fait une erreur».

Il vaut plus cher que Neymar

Ce n'est peut-être pas l'attaquant le plus glamour de la planète, ni le plus suivi sur les réseaux sociaux, mais l'Anglais est actuellement le plus cher du monde. A en croire le Centre international des études du sport (CIES), le joueur de Londres a une valeur marchande estimée à 201 millions d'euros s'il était transféré. Il devance ainsi Neymar (195 millions), Mbappé (186 millions), Messi (184) ou encore Salah (171 millions). Et vu la brillante Coupe du monde de Kane, il ne devrait pas perdre sa place dans les prochaines semaines.

Il est fan de football américain

Harry Kane aime les chiens… et le football américain. Deux passions qu'il a rassemblées en nommant ses deux labradors «Wilson» et «Brady».

My friend @aNateScott informs me @England’s Harry Kane enjoys hanging out with his dogs, the NFL and watching Netflix, which is perfect because I also enjoy those things. Kane’s dogs, by the way, are named Brady and Wilson after Tom and Russell. pic.twitter.com/UfDvAZiCdL — Mac King (@MackenzieWKing) 7 juillet 2018

Il s'agit de références à deux quarterbacks très en vue de la NFL : Russell Wilson, des Seattle Seahawks, et Tom Brady, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Kane n'hésite d'ailleurs pas à porter le maillot de ce dernier lors d'interviews, et à partager ses commentaires sur la NFL via les réseaux sociaux.

Facts about #ENG star Harry Kane





- Favorite NFL Player in Tom Brady



- Named his dog "Brady" after TB12



- Has watched "The Brady 6" 5-10 times



- Put on this Tom Brady jersey during NFL Films interview and said "One day I'll be wearing this as a kicker for the #Patriots." #Bills pic.twitter.com/nVoQdaxwec — Nick Filipowski (@NEWS4_NICK) 7 juillet 2018

Il connaît sa femme depuis très longtemps

Harry Kane vit aujourd'hui avec Katie Goodland. S'il avait officialisé cette relation en février 2015, le couple se connaît depuis bien plus longtemps. Harry et Katie ont effet été… en cours ensemble. Preuve en est, ils avaient posé tous les deux sur une photo en 2005, entourant un certain David Beckham.

In 2005 Harry Kane posed for a photo with his girlfriend and England captain David Beckham





13 years later, that girl is now his wife and he is England captain! pic.twitter.com/Z7EKb4SYLQ — Soccer AM (@SoccerAM) 3 juillet 2018

«(Katie) a pu suivre l'ensemble de ma carrière», a expliqué le footballeur au magazine Esquire. De leur union est née en janvier 2017 une petite fille, Ivy.