Zinedine Zidane félicite les Bleus après leur succès face à la Belgique

Avec la sobriété qui le caractérise, Zinedine Zidane a félicité les joueurs de l'équipe de France pour leur qualification pour la finale de Coupe du monde dimanche à 17h.

Une photo aérienne attestant de la joie des Bleus à la fin du match et quatre émoticônes (trois paires de mains qui applaudissent et un drapeau de la France) : Zizou a fait dans la simplicité pour rendre hommage à Hugo Lloris et ses coéquipiers.

Aux yeux des Français, Zinedine Zidane reste celui qui a propulsé l'équipe de France pour la première fois vers un titre de champion du monde, en 1998. En finale face au Brésil (3-0), il avait inscrit les deux premiers buts des Bleus, plaçant ainsi ses coéquipiers sur la voie royale.

Désormais reconverti en tant qu'entraîneur, il vient de remporter trois fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid, club qu'il a quitté il y a quelques semaines. Avant un jour de prendre la succession de Didier Deschamps ?