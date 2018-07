Coupe du monde : Les meilleures et les pires chansons de soutien aux Bleus

De Cyril Hanouna à Francis Lalanne, les chansons de soutien à l'Equipe de France de football se sont multipliées avant la Coupe du monde en Russie. D'autres artistes ou célébrités se sont déjà frottés à l'exercice par le passé, avec plus ou moins de succès. Retour sur ces perles musicales.

Russie 2018 : «On va la pécho»

Après deux éditions, en 2010 et en 2014, pauvres en mélodies de soutien aux Bleus, le Mondial 2018 a incité ceux qu'on attendait le moins à pousser la chansonnette. Et «Baba» l'a fait. L'animateur Cyril Hanouna lançait en juin dernier sur le plateau de «Touche pas à mon poste» un hymne plus ou moins improvisé pour ravir le public de son émission. Un morceau tellement plébiscité par le public qu'il est désormais accompagné de son clip.

Le chanteur Francis Lalanne, éternel supporter de l'Equipe de France, a aussi tenu à mettre ses talents de chansonnier au service de l'équipe de France. Un morceau fédérateur, interprété par ses compagnons des Corsaires de Dunkerque, qu'on espère porte-bonheur pour les Bleus.

Japon / Corée 2002 : «Tous ensemble»

«Allez les bleus ! On est tous ensemble !» : la première mélodie qui vient en tête à la seule évocation des «Bleus», c'est bien sûr le titre de Johnny Hallyday, chanson officielle de l'équipe pour l'édition 2002 de la Coupe du Monde. Le morceau a été composé, entre autres, par Catherine Lara.

France 1998 : «I will survive»

Le titre de Gloria Gaynor, sorti en 1978, n'a évidemment pas été composé pour encourager l'Equipe de France. Mais la mélodie symbolise, encore aujourd'hui, toute la ferveur de cette édition 1998, et ce, dès sa première note.

France 1998 : «Allez la France»

Le morceau n'a pas fait date, et pourtant, le chanteur Carlos avait spécialement enregistré cette chanson pour encourager les hommes d'Aimé Jacquet lors du mondial en France.

Allemagne 2006 : «Zidane y va marquer»

Deux ans après avoir pris sa retraite internationale, «Zizou» revient jouer en Equipe de France, à l'occasion de l'édition allemande de la Coupe du monde. L'animateur Cauet en profite alors pour encourager en chanson la star du football français.

Mexique 1986 : «Viva les bleus»

Marcel Amont, Carlos, Sim, Enrico Macias, Patrick Sébastien, Sacha Distel, Boujenah, Barbelivien, Herbert Léonard : une ribambelle d'artistes s'étaient réunis en 1986 pour encourager Platini et ses coéquipiers. Le titre est devenu un des succès du Top 50.

Espagne 1982 : «Ollé la France»

Oui oui, Denise Fabre. La speakerine star de la télévision des années 1970 et 1980 avait, elle aussi, tenu à encourager son équipe pour la compétition organisée cette année là en Espagne. Ollé !

Argentine 1978 : «Allez La france»

Autres stars des médias à exprimer sa ferveur de supporter : Jean-Pierre Foucault et Léon Orlandi, à l'époque deux voix de la radio, prêts à mouiller le maillot pour encourager leur équipe.

Mais la toute première chanson de soutien aux Bleus a été écrite par Jacques Monty, auteur du fameux hymne de l'équipe de football de Saint-Etienne, «Allez les verts !». Interprété par les supporteurs, le morceau composé pour l'édition argentine, n'aura pas permis à l'équipe de dépasser les pouls.