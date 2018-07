Les 10 moments forts de la Coupe du Monde

Alors que son équipe est menée 3-2 à la 88e minute contre l'Espagne, le capitaine portugais réalise l'exploit. Après avoir remonté son short sur ses cuisses, il envoie une frappe magistrale dans les filets d'un De Gea médusé. Cristiano Ronaldo signe ainsi un triplé dès son premier match dans le tournoi.

La star du Brésil s'effondre sur la pelouse à l'issue de la victoire (2-0) de la Seleçao contre le Costa Rica. Le succès aura mis du temps à se dessiner, puisque Coutinho et Neymar ont marqué dans les arrêts de jeu. Les Brésiliens sont alors quasiment assurés de se qualifier pour les huitièmes de finale.

© Giuseppe CACACE / AFP

A la 95e minute de la rencontre face à la Suède, le milieu de terrain allemand enroule une frappe surprenante qui finit dans les filets suédois. Toni Kroos offre une victoire (2-1) salutaire à la Mannschaft, que l'on pense alors relancée après son match d'ouverture perdu face au Mexique.

.@FIFAWorldCup @DFB_Team_EN @ToniKroos @FOXSoccer #WorldCupRussia2018 #FIFA18WorldCup #Germany shocked the world w/ #KROOS free kick in stoppage time against #Sweden. That miracle kick gets better every time I watch it. It will go down as one of the best goals ever! pic.twitter.com/ufFDNnvd70

— Raider Nation (@ScottyXCANCER) 25 juin 2018