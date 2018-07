Coupe du monde 2018 : le gardien belge Thibaut Courtois s'excuse auprès des Bleus et des Français

Très acerbe après sa défaite face aux Bleus, le gardien des «Diables rouges» Thibaut Courtois est revenu samedi sur ses propos et a présenté ses excuses à l'équipe de Didier Deschamps.

Un mea culpa fait au micro de BeIn Sport, quelques minutes après leur victoire contre l'Angleterre (2-0) en petite finale.

«C'est malentendu, j'ai peut-être réagi un peu trop fort. Je suis désolé», a-t-il déclaré, la médaille de bronze autour du cou.

Quatre jours plus tôt, il avait reproché à la France son jeu bien trop défensif. Pour le gardien, «c'était un match frustrant, la France a joué à rien, a joué à défendre avec onze joueurs à 40 mètres de leur but».

Des propos peu appréciés par les Français et joueurs de Didier Deschamps. Comme Antoine Griezmann, qui s'est permis un petit tacle. «Il a joué à l'Atletico Madrid, il joue à Chelsea, il croit qu'il joue comme le Barça. Nous, on s'en fout de la manière dont on gagne, on veut gagner. Je m'en fous. Si j'ai l'étoile, je m'en fous de la manière dont on joue».

Réaction à chaud

Mais à quelques heures de la grande finale entre la France et la Croatie, les excuses de Thibaut Courtois se sont imposées. «La France a tout fait pour qu'on ne puisse pas jouer notre jeu, ce n'est pas mauvais. Antoine a raison de dire que le plus important c'est de gagner, pas comment tu gagnes»

Avant d'ajouter : «J'ai vu les réactions, j'ai vu que les Français m'ont un peu 'tué'. Mais il faut comprendre qu'on revenait du vestiaire, à chaud, deux minutes après avoir perdu une demi-finale où tu sens que tu n'étais pas plus mauvais que l'adversaire. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas bien joué.»