Coupe du monde 2018 : Will Smith, Ronaldinho… revivez les moments forts de la cérémonie de clôture

La cérémonie de clôture du Mondial a vu défiler quelques stars qui ont mis l'ambiance avant le match de football le plus important de l'année 2018.

Will Smith et Ronaldinho sont notamment venus mettre le feu dans l'enceinte Loujniki à Moscou.

L'acteur américain et rappeur star a notamment donné le «la» à cet événement suivi par plus d'un milliard de téléspectateurs, avec le tube «Live it up». Il était accompagné sur scène de Nicky jam et d'Era Estref, ainsi qu'une centaine de danseurs et danseuses sur le terrain, pour une chorégraphie impressionnante.

Et qui était là pour la cérémonie de clôture de la #CM2018 avant la grande finale #FRACRO ?? Un certain... Will Smith





Revivez le show final sur "Live it Up" par Nicky Jam, Era Istref et donc le Prince de Bel-Air ▼ https://t.co/Jm7ugfa4f0 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 15 juillet 2018

Il s'était illustré samedi, lors d'une conférence de presse.

Will Smith était en forme hier en conférence de presse ! #CM2018 pic.twitter.com/SMrbuK7ep1 — Coupe du Monde (@fifaworldcup_fr) 14 juillet 2018

Parallèlement, Ronaldinho est venu faire une petite démonstration de percussions. L'ancien champion brésilien a ainsi fait la démonstration de son sens du rythme.