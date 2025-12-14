Mondial féminin de handball 2025 : les résultats complets de l’équipe de France

Eliminée en demi-finale du Mondial féminin de handball, l'équipe de France a terminé troisième après avoir battu les Pays-Bas (33-31 a.p.), dimanche.
Vendredi 28 novembre
France-Tunisie : 43-19
Dimanche 30 novembre
Chine-France : 21-47
Mardi 2 décembre
France-Pologne : 42-28
Jeudi 4 décembre
France-Autriche : 29-17
Samedi 6 décembre
Argentine-France : 17-29
Lundi 8 décembre
France-Pays-Bas : 23-26
mercredi 10 décembre
France-Danemark : 31-26
Vendredi 12 décembre
France-Allemagne : 23-29
Dimanche 14 décembre
France-Pays-Bas : 33-31 (a.p.)