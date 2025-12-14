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Mondial féminin de handball 2025 : les résultats complets de l’équipe de France

Les Bleues, championnes du monde en 2023, terminent troisièmes en 2025. [REUTERS/Piroschka Van De Wouw]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Eliminée en demi-finale du Mondial féminin de handball, l'équipe de France a terminé troisième après avoir battu les Pays-Bas (33-31 a.p.), dimanche.

Vendredi 28 novembre

France-Tunisie : 43-19

Dimanche 30 novembre

Chine-France : 21-47

Mardi 2 décembre

France-Pologne : 42-28

Jeudi 4 décembre

France-Autriche : 29-17

Samedi 6 décembre

Argentine-France : 17-29

Lundi 8 décembre

France-Pays-Bas : 23-26

mercredi 10 décembre 

France-Danemark : 31-26

Vendredi 12 décembre

France-Allemagne : 23-29

Dimanche 14 décembre

France-Pays-Bas : 33-31 (a.p.)

HandballSportMondialCalendrierEquipe de France

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