Kylian Mbappé, premier champion du monde de moins de 20 ans depuis Pelé

Avant lui, le Brésilien Pelé avait déjà réussi cet exploit en 1958 lors de la Coupe du monde en Suède.

À seulement 19 ans, Kylian Mbappé, qui n'était pas encore né lors de la victoire des Bleus en 1998, a inscrit face aux «Flamboyants» croates son quatrième but depuis le début de la compétition.

Admiratif du talent du joueur, la légende Pelé lui avait tiré son chapeau après le match contre l'Argentine pendant lequel l'attaquant du PSG avait brillé en inscrivant un doublé.

Congratulations, @KMbappe. 2 goals in a World Cup so young puts you in great company! Good luck for your other games. Except against!/ Parabéns, Kylian. Marcar 2 gols em uma partida da Copa te coloca em boa companhia! Boa sorte no resto da competição. Exceto contra o! https://t.co/DW0XcJF49m

— Pelé (@Pele) 30 juin 2018